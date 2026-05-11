Ona joj je najveća podrška! Voditeljka Pinkovih zvezda objavila sliku majke i raznežila sve: Sličnost je neverovatna (FOTO)

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičernja "Pinkove zvezde", Anđela Ašanin, raznežila je pratioce na društvenim mrežama.

Naime, voditeljka je na svom Instagram storiju objavila fotografiju svoje majke iz mlađih dana. Uz emotivnu objavu kratko je napisala „Majka“, dodajući plavo srce, a fotografija je odmah privukla veliku pažnju.

Na slici se može videti njena majka kao mlada žena, a mnogi su primetili koliko Anđela liči na nju. Iako voditeljka neguje drugačiji stil i imidž, jasno je da je od majke nasledila prepoznatljive crte lica, eleganciju i ženstvenost po kojima je publika prepoznaje.

Anđela retko govori o privatnom životu i porodici, ali je poznato da je veoma vezana za majku, koju smatra najvećom podrškom i osloncem kroz život i karijeru. Upravo zato ova objava ima posebnu emotivnu težinu, jer pokazuje koliko joj porodica znači uprkos javnom poslu i brojnim obavezama.

Njeni pratioci nisu krili oduševljenje, pa su se ubrzo nizali komentari da je „lepotu nasledila od majke“ i da je "ista majka", što verujemo da je Anđeli najveći kompliment.

