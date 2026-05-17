Pavle Petković peformansom zapalio scenu! Karleuša mu se pridružila, pa priredili spektakl! (VIDEO)

Bilo je veoma zanimljivo.

Pavle Petković je sledeći takmičar ove noći koji je izveo pesmu grupe Mirzino jato "Apsolutno tvoj", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i čuveni hit Dina Dvornika "Zašto praviš slona od mene", a onda su usledili glasovi žrija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Desingerica dao "Ne".

Tokom druge pesme Pavle je izveo performans sa Jelenom, a ubrzo im se pridružio i Bosanac, a ovo je oduševilo apsolutno sve.

- I više nego dovoljno, dosta je - rekao je Desingerica.

- Standardno, ono što sam rekla prošli put mogu i sada, bude tu dosta netačnih tonova, ideš na nasup, performans, igru, tražim reči da ne budem gruba a da budem pravična, volela bih da malo izađeš iz zone komfora, meni se dopalo kad si pevao Nućija, volela bih opet da te čujem u tom stilu, a ovo je već viđeno, ni bolje ni lošije - rekala je Viki.

- Ti si meni sladak kao šećer, a pevački možeš hrabrije i više, ali se plašiš da kreneš dalje jer se plašiš glasanja, mislim da si napredovao, ali treba da daš malo gasa. Daj malo agresije da ti možeš još bolje, a možeš - rekla je Jelena.

- Ja ne mogu jednu stvar da razumem, ti pevaš pesme koje nemaju nikakve ukrase, okej, ali ne mogu da shvatim da ti profesorka na klaviru svira, to su dva tona ponovljena, a ti ne zapamtiš ta dva tona, prosto imam utisak da ti nemaš vremena da vežbaš te toliko jednostavne fraze, a otpevaš teže fraze, kao da nemaš vremena da provežbaš ta dva tona. Nema tu ništa sporno, ja gledam da li ćeš sastaviti ta jadna četiri tona, to ti je prosto - rekao je Bosanac.

Ipak, produkcija je odlučila da Pavle ipak mora ići u baraž.

Autor: R.L.