Hit reakacija Bosanca! Nakon što se skinuo u prethodnoj emisiji, pecnuo Viki Miljković: Dobro je dok...

Danas je nastavljeno snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a već pri dolasku jedan od najzapaženijih članova žirija Dragan Stojković Bosanac uspeo je da privuče veliku pažnju.

Poznat po britkom humoru i duhovitim komentarima, Bosanac je na snimanje stigao vidno raspoložen, spreman za još jednu emisiju punu zanimljivih trenutaka.

Pri izlasku iz automobila pokazao je dobro raspoloženje. Kada ga je novinar upitao kako se oseća, Bosanac je kroz osmeh odgovorio:

- Je l' loše izgledam? - upitao je kroz smeh.

Njegov potez iz poslednje emitovane emisije izazvao je pravu buru reakcija. Bosanac je tada svojim nastupom i neočekivanim potezom, kada se skinuo pred kamerama, izazvao brojne komentare gledalaca i veliku pažnju na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukla je reakcija Viki Miljković iz prethodne emisije, kada se u jednom trenutku uhvatila za glavu zbog Bosančevog poteza.

- Dobro je da ima glavu.

Autor: N.B.