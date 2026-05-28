SAMO SA VIKI NISAM IMAO SUKOB! Desingerica otvorio dušu, pomenuo Zoricu i Karleušu: Ne mogu da prihvatim da... (VIDEO)

Član žirija "Pinkovih zvezda" Dragomir Despić Desingerica stigao je na poslednje snimanje uoči finala, te priznao da i dalje ne može da poveruje da se ovoj sezoni približio kraj.

Iako je umoran, ne krije da još uvek ne može da procesuira osećanja povodom završetka.

- Baš dugo traje ovo sve, dosta smo se svi dali za ovaj projekat. Nekako mi je čudno... Još uvek nisam prihvatio, nije mi realno da je to-to - rekao je Despić, pa se osvrnuo na sukobe između članova žirija:

- Bilo je dosta ozbiljnih sukoba i svađa, ozbiljnih stvari, ne znam šta bih izdvojio. Samo sa Viki nisam imao ozbiljan sukob, možda ni sa Bosancem, više smo se drndali, a ovo sa Zoricom, Jelenom, Bojanom... - rekao je on, a šta je još ispričao pogledajte u videu na početku teksta.

