Da li je plesačica bila na probi?! Zorica se PRETEĆIM TONOM obratila Kemišu, on se pravio GLUV!

Nakon što je Džan Imamović završio svoj nastup, njegova mentorka Zorica Brunclik obratila se svom suprugu Miroljubu Aranđeloviću i upitala ga da li je bio prisutan kada je sa Džanom na probi plesala trbušna plesačica.

- Prvo hoću tebe da pitam, tata, da li je plesačica bila na probi - pitala je Zorica Kemiša.

On se pravio da je ne čuje, što je Zoricu iznerviralo.

- Šta ne čuješ ovo što te pitam? Čućeš kad dođemo kući.. Ja ću vam ispričati jednu anegdotu koja se nama dogodila apropo plesačice, jedne godine davno mi smo sa decom bili u Turskoj, mi smo tu letovali, svako veče je bila druga tematska predstava i jedne večeri je bila turska tradicionalna muzika. Tradicionalna je bila toliko da ta što je igrala, bato, nas je jedno 700 sedelo u bašti ovako smo je gledali, bez razlike, muško, žensko deca... Kad je ona završila, takva tišina da se ide u lift i da se ide u sobu, a mi smo imali decu i nismo mogli u sobu. Mi smo prošetali i kad smo se vratili, razočarenje... Stoji ona u farmerkama, sa tašnicom, i čeka da stave instrumente u kombi, magija nestala - rekla je Zorica.

- Ja sam pitala Miroljuba da li je bio na probi sa plesačicom, a Zlata neka pita Miloša gde je bio - zaključila je Brunclikova.

