Bosanac postao DENSER! Ceo studio umirao od smeha dok se Stojković savijao i uvijao!

Ovo je hit!

Nakon nastupa Ane Jokić došlo je do nove rasprave između Karleuše i Desingerice s jedne i Bosanca s druge. Naime, Bosanac se pobunio što Ana samo igra, a ne "ubada tonove", te je istakao da i on može igrati, da otpeva tačno.

- Mislim da je Zorica potpuno u pravu. Ne mogu da verujem da drugu pesmu nisi sastavila, ona ima dva takta, koja se vrte u krug, to si mogla skinuti, ali si očito pokazala jednu stvar, svim izvođačima kojima nije bitno pevanje bilo je super, a meni je bitno i smatram da od pevanja ide sve. Nastup fantazija, igranje perfektno, drugarice još bolje, a ono krucijalno, nisi sastavila dva takta - rekao je Bosanac.

- Bosanac, ova vrsta muzike je igranje i to - rekao je Desingerica.

- Ova muzika je ta vrsta muzike - rekla je Jelena.

- Desingerica brani svoje neznanje - rekao je Bosanac.

- Brko moj, lepi moj, zlato moje, brkovi moji zlatni čelebićki, da ti kažem, treba i dva takta otpevati, to je umeće - rekla je Jelena.

- Ove neznalice će da brane nešto što će te strmoglaviti u ambis pevački, radi pevanje i biće sve - rekao je Bosanac.

- Ovo nije pevačka pesma, ovo je kubska muzika, to se peva tako, ne treba svaka da bude pevačka - rekla je Jelena.

- Pa ja mogu da otpevam ovako - rekao je Bosanac.

- Ali hajde odigraj ovako - rekla je Jelena.

Bosanac je ustao i odigrao, zbog čega je ceo studio umirao od smeha.

- Htela sam da pokažem kako igra. Ljudi ako imate sto godina ne znači da niste moderni u glavi - rekla je Jelena.

- Ovo je stejdž nastup, a mečka igra - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.