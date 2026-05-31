Ti si budućnost pop muzike na Balkanu! Dragana Mitrović zadala DOMAĆI ZAKATAK, ovo je neprikosnoveno!

Genijalna Dragana!

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Dragana Mitrović koja se predstavila pesmom Danice Krstić "Suze za kraj", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga ona je izvela pesmu grupe Negativ "Zbunjena", a žiri kod nje nije imao apsolutno nikakve dileme, sva četiri da za Draganu.

- Dragana, tvoj najbolji nastup do sada, takva dominacija, sigurna si u sebe, siguran izraz, boja, dinamika, jako dobro, bravo - rekla je Viki.

- Perfektan odabir pesama, šta više reći, mislim da su svi bili hipnotisani kako si ovo odradila - rekao je Despić.

- Evropa bi sigurno jako dobro glasala za ovakvo pevanje, brutalna si pevačica, ti to pevaš sa lakoćom, šta bi bilo da se malo pomučiš, šta bi sve mogla da otpevaš da se malo pomučiš, ti si budućnost pop muzike na Balkanu. Ništa narodnjaci, molim te, ti si pop pevačica. Ti ubacuješ neke folk ukrase, ali si za pop. Ti si otpevala pesmu od Ivane Negativ, koja je možda i najbolja naša pevačica pop muzike, brutalno, molim te na to da ideš na Evropsku scenu - rekla je Jelena.

- Ja čekam kad ćeš da zvekneš Vidu Pavlović, šalim se, ma odlična si - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.