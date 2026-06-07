Aldin Huremović načisto KIKSNUO, žiri ga izrešetao komentarima: Zamisli tu katastrofu kad MI SVE VREME ZEVAMO!

Nije bio na visini zadatka.

Aldin Huremović naredni je kandidat koji je izašao na veliku binu "Pinkovih zvezda" i izveo pesmu Halida Bešlića "Mora i planine", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu Enesa Begovića "Ni na nebu ni na zemlji", a onda je žiri rekao svoje - Bosanac i Desingerica dali su mu da, dok su Jelena i Zorica glasale negativno.

- Ništa ti nisam verovala, sve je bilo na oruk, nisi bio falš, ali si bio bez duše, bez izražaja, bez interpretacije, ništa mi se nije dopalo. Glavni razlog gde sam tražila poređenje je Elsan. On kome sam davala ne, jer je isto bilo na oruk, sada mu izlazi emocija, i ne bih bila fer da mu nisam dala da, a ja lično mislim, što bi rekla Jelena, ovo je tvoj maksimum - rekla je Zorica.

- Ja telom reagujem, ne pogrešim u toj emociji, a ja sam neprekidno zevala, zamisli tu katastrofu kad ti pevaš a neko zeva. A tvoj posao je da zabaviš, izazoveš pažnju, bilo je hladno, nebitno za slušanje, mogla sam da idem u vc, da spavam, da jedem nešto, da promenim kanal, to je nedopustivo u ovom poslu. Nešto se desilo, bio si puno bolji ranije, mislim da su pesme bile smaračke, energija je bila dosadna, želim ti da prođeš dalje, ali da bi uspeo u ovom poslu, ako ljudi zevaju, nešto ne funkcioniše kako treba - rekla je Jelena.

- Dobro je da sam malo pogledao, jer sam se zaleteo da dam ne, a kad sam video, rekoh nije baš za tri ne, ali sve ovo što su rekli i više od toga, na svakom izdržavanom tonu vukao si u falš naviše. Dobar ti je glas, ali je neinventivno, otpevao si tako, bacio note, bacio tekst, ko hoće da zeva, ko hoće da večera, nešto ti nije leglo. Da li je do promene vremena, nisi bio dobar večeras - rekao je Bosanac.

- Ja ću ti reći najrealnije, baš sam razmišljao, to što oni osećaju, ja ih potpuno razumem, zračiš tom nekom enegijom, a ne mogu da kažem da se nisi trudio, i kretao si se i dobar je vokal, ali možda tvoja pojava je čudna. Ja razmišljam zašto je čudna, bio si bolji od nekih koji su dobili više da, drugačije nešto zračiš. Ne mogu da skapiram šta je to - rekao je Desingerica.

- Ti si se sa nama posvađao večeras - zaključio je Bosanac.

Autor: R.L.