Kurcšlus zbog Pavla Petkovića! Jedino mu Bosanac dao 'DA', pa se sukobio sa Desingericom! Karleuša shvatila da može da 'pređe' na mlađe momke!

Jelena ne može da veruje koje je godište ovaj takmičar.

Pavle Petković sledeći je takmičar koji je izašao na veliku scenu i izveo pesmu "Čokolada" grupe Idoli, a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Sajsi MC "Nadrkano hodanje", a onda je žiri dobio svojih pet minuta - tri "ne", a smo je Bosanac glasao pozitivno.

- Ja ne znam šta ovde nije valjalo, igrao je dečko, fino je izrecitovao, prva je najbolje bila u refrenu, nije bilo tako strašno, ali da se glasa tri ne, mislim da je malo surovo. To je pitanje stava, da li se može držati toga ili ne, ti si ponudio priču, nisi šuškao, nemaš sibilante, sve je to bilo - rekao je Bosanac.

- Zna Pavle, on je već daleko zbog Bosanca i mentora dogurao, njegov trenutni status i kvalitet izvođenja i pevanja nije za ovaj krug takmičenja, to nije ništa lično - rekao je Desingerica.

- Kad je Bosanac lupao ne, ti si davao da - pobunio se Bosanac.

- Nije to ništa lično, ima dosta ljudi koji su ispali a na većem su nivaou - rekao je Desingerica.

- Ti brkaš stilove u koje se ne razumeš - rekao je Bosanac.

- Ne bih da pokvarim tvoju profesionalnost za ovu vrstu muzike. Ti si pred polufinale, finalle, znaš kakav je ovo uspeh. Nemoj da budeš smoren, tu si sa ljudima koji rade to već godinama - naveo je Desingerica.

- I ja radim već godinama - rekao je Pavle.

- Znači da si u lovi, je l' si kupio auto? Koje godište - počeo je da ispituje Desingerica.

- 2000. godište, ja sam mislila nekad da je to mlado, ono više nije tako mlado. Nekad mi je to bilo no-no... - rekla je Jelena.

Autor: R.L.