JOŠ DEVET SATI DO VELIKOG FINALA PINKOVIH ZVEZDA: Oglasila se voditeljka Anđela Ašanin, krenulo je spremanje za SPEKTAKL! (VIDEO)

Večeras od 21 čas budite uz televiziju Pink!

Posle meseci uzbudljivog nadmetanja, brojnih vrhunskih nastupa i velikih emocija, večeras će na programu TV Pink biti održano veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Finalisti će se u direktnom prenosu boriti za pobedu PINKOVE ZVEZDE, a publiku očekuje veče ispunjeno vrhunskim muzičkim izvedbama, neizvesnošću i spektakularnom produkcijom.

- Dragi ljudi, krenula sam na sređivanje za finale Pinkovih Zvezda. Više meseci neverovatnog uzbuđenja, moje ogromno zadovoljstvo i čast je što imam priliku da budem deo jednog ovakvog projekta. Fantastični takmičari, nikad bolji žiri i naravno moje drage kolege koje su najbolje u svemu što rade. Za večeras mogu da vam kažem samo da se dobro pripremite u 21 čas jer ćete uživati u svakom delu ovog finala. Jako sam uzbuđena - poručila je voditeljka Anđela Ašanin.

Autor: A. Nikolić