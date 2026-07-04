Publika je rekla svoje: POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA JE STEFAN CEKIĆ!

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STEFAN CEKIĆ JE NOVA PINKOVA ZVEZDA, a njegov mentor Desingerica mu je poklonio PESMU, pored nagrade koju je dobio od Televizije Pink.

DŽAN ILI STEFAN, ZORICA ILI DESINGERICA, A POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA JE STEFAN CEKIĆ!

Ognjen je potom otkrio da je TREĆE MESTO u ovoj sezoni Pinkovih zvezda osvojio ELSAN PILICA!

Ognjen je okupio finaliste, Stefana Cekića, Džana Imamovića i Elsana Pilicu, i jedan od njih će biti pobednik i osvojiti prestižnu nagrradu i ček na 30 hiljada evra, a sa njima su bili mentori, Desingerica, Zorica i Viki.

Nakon što je Jelena Karleuša predstavila svoju novu pesmu u finalu Pinkovih zvezda, voditeljka Bojana Lazić je otkrila da su linije za glasanje za pobednika najgledanijeg muzičkog takmičenja zatvorene.

Jelena Karleuša je u večerašnjem finalu najgledanijeg muzičkog takmičenja zapevala svoju prvu pesmu sa Albma Enigma , a pesma se zove Sad je sve OK, a njene ćerke su bile u spotu koji je snimala.

Voditeljski par podestio je publiku kako da glasaju za svoje favorite.

Džan Imamović je u četvrtom kurug zapevao pesmu "Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac", a svojom energijom je još jednom pokazao da je pred njim blistava karijera, a ui jednom momentu je pocepao majicu.

Nakon Cekića, Elsan Pilica je zapevao pesmu "Ne daju mi da te volim" i digao i publiku i žiri na noge.

Stefan Cekić prvi je zapevao u četvrtom krugu, a njemu se na sceni pridružio mentor, Desingerica.

Nakon što su Stefan Cekić, Elsan Pilica i Džan Imamović prošli u TOP 3, voditeljka Bojana Lazić je otkrila da su linije za glasanje ponovo otvorene.

Treći par su bili Stefan Cekić i Anja Tabak, a u top 3 je prošao Stefan Cekić.

Sledeći par bili su Džan Imamović i Jovan Gavrilović. U top 3 je prošao Džan Imamović.

Prvi par koji su borio za top 3 su Irma Tololović i Elsan Pilica, a u top 3 je prošao Elsan Pilica.

Bojana Lazić je otkrila da je napravljen još jedan presek glasanja!

Nakon što su se finalisti predstavili u trećem krugi, voditeljka Bojana Lazić je podsetila kao možete glasati za vašeg favorita!

Takmičari u trećem krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravili su pravu žurku dok su pevali pesme trećem krugu.

Nakon što se saznalo ko je prošao u TOP 6, voditeljka Bojana Lazić je podsetila kako da glasate za njih, i najavila početak novog glasanja.

Irma Topolović, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović i Jovan Gavrilović su prošli u top 6!

Poslednji par su bili Ognjen Inđić i Elsan Pilica. Ognjen je otkrio da u top 6 prolazi i Elsan Pilica.

Sledeći par su bili Irma Topolović i Haris Kaljević, a Ognjen je otkrio da u naredni krug ide Irma Topolović.

Nakon što je Anja Tabak prošla u top 6, Ognjen je kraj sebe pozvao Đorđa Jovanovića i Stefana Cekića, a Ognjen je otkrio da je u naredni krug prošao Stefan Cekić.

Treći par su bile Anja Tabak i Ana Jokić. Ognjen je otkrio da u treći krug ide Anja Tabak!

Naredni par bili su Luka Đokić i Džan Imamović, a Ognjen je otkrio da u naredni krug prolazi Džan Imamović.

Ognjen je nakon razgovara sa kandidatima prozvao po dva kandidata, jedan prolazi dalje a drugi ispada, prvi par su bili Igor Lošić i Jovan Gavrilović.

Ognjen je otkrio da je u treći krug prošao Jovan Gavrilović.

Ognjen Amidžić otkrio je da u treći krug takmičenja prolazi šestoro takmičara.

Voditeljka Bojana Lazić otkrila je publici da je napravljen novi presek glasanja.

Nakon što su se takmičari predstavili, voditelji su podsetili publiku kako da glasaju za svoje favorite.

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Igor Lošić, Luka Đokić, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović predstavili su se pesmama u drugom krugu, a na sceni je nastala prava žurka.

Nakon što se saznalo ko je prošao u drugi krug, 12 finalista su se predstavili novim pesmama po rednim brojevima koje su zadržali iz prethodnog kruga!

U drugi krug u večeranjem finalu su prošli: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović.

Ognjen Amidžić je otkrio da u drugi krug u večerašnjem finalu prolazi 12 takmičara.

Ognjen Amidžić je bio na bini za kandidatima, a u čuvenim crvenim stolicama, našao se žiri, Zorica Brunclik, Violeta Viki Miljković, Jelena Karleuša, Dragomir Despić Desingerica i Dragan Stojković Bosanac.

Nakon što su se svi kandidati predstavili u prvom krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravljen je presek glasanja.

Poslednji takmičar ove noći, pod rednim brojem 19, nastupio je Jovan Gavrilović, a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je izveo dve numere, pesmu Uroša Živkovića "Lazarica", kao i pesmu Miroslava Ilića "Šumadija".

Pod rednim brojem 18 u finalu "Pinkovih zvezda" nastupila je Ana Jokić, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Ona je izvela pobedničku pesmu ovogodišnje Evrovizije - Bangaranga, koju u originalu izvodi Dara iz Bugarske.

Džan Imamović iz Kaknja bio je naredni takmičar, pod rednim brojem 17 u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

On je izveo tradicionalnu pesmu "Mujo kuje", a na sceni mu se pridružio, ni manje, ni više nego konj. On je jašući izašao na binu, a onda mu se pridružio i otac, koji je držao konja tokom Džanovog nastupa.

Naredna takmičarka u finalu "Pinkovih zvezda" bila je Anja Tabak, iz Rume, koja je nastupila pod rednim brojem 16, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

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Ona je ovoga puta izvela pesmu Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode". Svoj nastup upotpunila je i članovima kulturno-umetničkog društva koji su se pojavili u narodnim nošnjama i iza nje zaigrali kolo.

Elsan Pilica nastupao je pod rednim brojem petnaest u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je ovoga puta izveo miks od dve pesme, Halid Bešlić "Robinja" i Sinan Sakić "Ljubila me žena ta", a uz sebe je imao i dva svirača sa dobošima, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju.

Četrnaesta kandidatkinja ove večeri bila je trinaestogodišnja Daria Subotić, a njen mentor je Dragan Stojković Bosanac.

Ona je ovoga puta pokazala isključivo čistu i iskonsku emociju i glas anđela kroz pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše".

Naredni takmičar, pod rednim brojem 13 u finalu bio je Damiano Roi, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On je izveo čuveni, svetski hit "Kalinka" koju u originalu izvodi Ivan Larionov. Osim izvanrednog glasa, on je pokazao i zavidne plesne korake.

Naredni takmičar ove večeri u finalu "Pinkovih zvezda", Miodrag Đokić, nastupio je pod rednim brojem 12, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Ovoga puta on je otpevao pesmu Ljube Aličića "Samo ona može u život da me vrati", ali i čuveni hit Šabana Šaulića "Tajna želja".

Pod rednim brojem jedanaest u finalu "Pinkovih zvezda" nastupio je Stefan Cekić, iz Leksovca, a njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica.

On se ovoga puta predstavio pesmom "Pjesma majci", koju u originalu izvodi Mladen Radoš.

Pod rednim brojem deset u finalu "Pinkovih zvezda" nastupao je Haris Kajević, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On je ovoga puta odlučio da izvede čuveni hit Radiše Trajkovića Đanija "Bolje mi je". Kajević je i večeras pokazao zavidnu energiju i raspoloženje.

Naredni, deveti takmičar ove večeri bio je Kenan Hadžić, a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je u ovoj finalnoj epizodi otpevao pesmu Halida Bešlića "Ljiljani". U veoma svečanom izdanju uneo je novu dozu elegancije u sve.

Dragana Mitrović bila je osma kandidatkinja u ovoj finalnoj večeri "Pinkovih zvezda", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Ona je ovoga puta izvela pesmu svoje mentorke "Sve je ljubav", a za ovaj nastup odlučila se za efektnu crvenu haljinu, a u ruci je imala i jednu crvenu ružu. Na kraju nastupa zasuli su je crvenim laticama.

Sedmi kandidat u finalu "Pinkovih zvezda" bio je Robert Selinger, a njegova mentorka je Jelena Karleuša

On se ovoga puta predstavio pesmom Riblje Čorbe "Pogledaj dom svoj anđele", a nastup je kao i svakog puta, bio izuzetno energičan i moćan.

Šesti kandidat, šesti po redu u finalu, bio je Ognjen Inđić, a njegov mentor je Dragan Stojković Bosanac.

On je ovoga puta izveo miks od tri pesme "Ne silazi sa čardaka" Nedžada Salkovića, "Neznanka" Radiše Markovića i pesmu Halida Bašlića "Put me zove"

Peti kandidat ove finalne noći bio je Đorđe Jovanović, čiji je mentor Dragomir Despić Desingerica.

On se ovoga puta predstavio pesmom ’Za venčanim stolom’ koju u originalu izvodi Muharem Serbezovski.

Četvrti takmičar ove večeri bio je Mervan Mehmedović, iz Novog Pazara, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On se u finalu "Pinkovih zvezda" predstavio pesmom Zvonka Demirovića "Amalipe".

Treća takmičarka ove večeri bila je Irma Topolović, a njena mentorka je Viki Miljković.

Ona se predstavila pesmom svoje mentorke "Razlika". Nakon ovoga ona je izvela i deo pesme Ane Nikolić "Romale romali". U drugoj pesmi sa njom na sceni su bile i igračice, koje su dodatno zagrejale atmosferu u studiju.

Drugi takmičar ove večeri bio je Luka Đokić, iz Krupnja, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Luka se predstavio pesmom Magla benda "Da Bog da", veoma energičnim i emotivnim nastupom.

Finale najgledanijeg muzičkog takmičenja na ovim prostorima "Pinkovih zvezda" upravo je počela, a prvi takmičar ove večeri je Igor Lošić.

Njegov mentor je Zorica Brunclik, a on je ove večeri izveo pesmu "Iza noć i za dan", koju u originalu izvodi Nedeljko Bajić Baja.

Voditelji Ognjen Amidžić i Bojana Lazić pozdravili su milionski auditorijum i objasnili kako možete glasati za svog favorita.

Takođe oni su otkrila da je će pobednik dobiti 30 hiljada evra!

Upravo je na Televiziji Pink počelo finale najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

Nakon deset meseci borbe, sukoba, komentar, želje i volje, 19 takmičara se večeras bore za titulu PINKOVE ZVEZDE!

Autor: Pink.rs