Možda od septembra u žiriju vidite Cecu, a ne mene! Karleuša BACILA VRUĆ KROMPIR, pa otkrila: Za moje kandidate bih ucenjivala, pretila iza kamere! (VIDEO)

Iskrena, kao i uvek.

Jelena Karleuša stigla je na finale "Pinkovih zvezda" i odmah ostala oduševljena stajlingom njenog kolege iz žirija Dragomira Despića Desingerice, te ga je obasula komplimentima.

- Mnogo si zgodan, baš si frajer, baš si dasa. Stvarno je zgodan, moram da kažem, je l ' sam rekla da si i dalje moje dete, ali stvarno si dobar dasa - navela je Jelena.

- Ovde me žulja kod jaja, pritišće me kako hodam, čas idu levo, čas desno - naveo je Despić

- I mene svašta žulja, baš na tom mestu. Je l' se napio Despić, vidim da je nešto čudan - rekla je Jelena.

Karleuša je potom progovorila i o novoj pesmi koju će prvi put, premijerno predstaviti baš večeras u finalu "Pinkovih zvezda".

- Moju novu pesmu su čuli samo autori i moja deca, videćete zašto pominjem decu, to je prva pesma koja će otvoriti album "Enigma" i svaki sledeći korak je nešto što će biti u skladu sa tim nazivom, enigma, neočekivano, potpuno drugačije. Krećem sa baladom, koja je jako simbolična, "Sad je sve okej", posle jako teškog perioda u mom životu da počnemo na jedan lep i uznemirujući način - rekla je Jelena.

Ona je otkrila da bi sve dala da baš njen kandidat odnese pobedu.

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.

- Viki je rekla da bi Cecu dovela u takmičenje - otkrili su novinari.

- Naravno, očekujte neočekivano, možda od septembra vidite Cecu, a ne mene. Nisam sigurna da u toj utakmici obe strane žele da se takmiče - rekla je Jelena.

Autor: R.L.