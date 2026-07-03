Napravljen prvi presek glasova! Ovih sedmoro takmičara završilo je svoje učešće u finalu Pinkovih zvezda!

U toku je spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uživo na TV Pink, u kom pobednika odlučuju gledaoci svojim SMS glasovima, a nakon prvog kruga večerašnjih nastupa urađen je presek glasova.
Članovi žirija, mentori večerašnjih finalista, zauzeli su svoje pozicije u crvenim stolicama, a voditelji Bojana Lazić i Ognjen Amidžić izveli su finaliste na scenu, kako bi im saopštili odluku publike.
Nakon prvog preseka glasova, takmičenje u finalu završava sedmoro takmičara koji su imali najmanju podršku publike, a to su:
- Mervan Mehmedović
- Robert Selinger
- Dragana Mitrović
- Kenan Hadžić
- Miodrag Đokić
- Damiano Roi
- Daria Subotić
Autor: D.T.