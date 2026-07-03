AKTUELNO

Domaći

Napravljen prvi presek glasova! Ovih sedmoro takmičara završilo je svoje učešće u finalu Pinkovih zvezda!

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uživo na TV Pink, u kom pobednika odlučuju gledaoci svojim SMS glasovima, a nakon prvog kruga večerašnjih nastupa urađen je presek glasova.

Članovi žirija, mentori večerašnjih finalista, zauzeli su svoje pozicije u crvenim stolicama, a voditelji Bojana Lazić i Ognjen Amidžić izveli su finaliste na scenu, kako bi im saopštili odluku publike.

Nakon prvog preseka glasova, takmičenje u finalu završava sedmoro takmičara koji su imali najmanju podršku publike, a to su:

Foto: TV Pink Printscreen

- Mervan Mehmedović

- Robert Selinger

- Dragana Mitrović

- Kenan Hadžić

- Miodrag Đokić

- Damiano Roi

- Daria Subotić

Autor: D.T.

#Pinkove zvezde

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠEJLA ZONIĆ JE POBEDNICA 17. SEZONE ZVEZDA GRANDA! Evo kojim numerama je MILIONE gledalaca OSTAVILA BEZ DAHA u spektakularnom FINALU!

Domaći

Karleuša će odlepiti čim ga bude videla! Desingerica stigao na finale Pinkovih zvezda u do sad NEVIĐENOM IZDANJU, svi pogledi uprti u njega i suprugu

Domaći

Mili spreman za finale Zvezda Granda! Kompozitor stigao u studio, večeras kao lav bodri svoje kandidate!

Domaći

JOŠ ŠEST SATI DO FINALA PINKOVIH ZVEZDA: Večeras se za titulu najboljeg bori njih 19, ko je vaš favorit? Glasajte u ANKETI!

Domaći

JOŠ PETI SATI DO FINALA PINKOVIH ZVEZDA: Iz debelog hlada, ispod drveta u ležernom izdanju oglasio se Bosanac! Evo šta je poručio pred spektakl (VIDEO

Domaći

JOŠ DVA SATA DO FINALA PINKOVIH ZVEZDA! Oglasio se Ognjen Amidžić pa poručio: Posle deset meseci VI BIRATE (VIDEO)