Napravljen prvi presek glasova! Ovih sedmoro takmičara završilo je svoje učešće u finalu Pinkovih zvezda!

U toku je spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uživo na TV Pink, u kom pobednika odlučuju gledaoci svojim SMS glasovima, a nakon prvog kruga večerašnjih nastupa urađen je presek glasova.

Članovi žirija, mentori večerašnjih finalista, zauzeli su svoje pozicije u crvenim stolicama, a voditelji Bojana Lazić i Ognjen Amidžić izveli su finaliste na scenu, kako bi im saopštili odluku publike.

Nakon prvog preseka glasova, takmičenje u finalu završava sedmoro takmičara koji su imali najmanju podršku publike, a to su:

- Mervan Mehmedović

- Robert Selinger

- Dragana Mitrović

- Kenan Hadžić

- Miodrag Đokić

- Damiano Roi

- Daria Subotić

Autor: D.T.