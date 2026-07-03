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Kad je čula ko je sve ispao u prvom krugu Karleuša istrčala na binu i otela mikrofon Ognjenu Amidžiću, pa se žestokom porukom obratila publici!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u studiju!

Nakon što je Ognjen Amidžić objavio da su u sledeći krug prošli: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović, Jelena Karleuša izletela je na binu i razjareno se obratila publici.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isključili su mi mikrofon. Glasovi publike sve okej, ali ja moram da kažem vi pojma nemate, sram vas bilo - poručila je Jelena.

U prvom krugu ispali su Mervan Mehmedović, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Miodrag Đokić, Damiano Roi i Daria Subotić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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