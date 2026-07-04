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STEFAN CEKIĆ JE POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA! Publika Desingericinog kandidata DOVELA DO TRONA!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliko finale "Pinkovih zvezda" završeno je nakon spektakularne večeri ispunjene vrhunskim nastupima, emocijama i neizvesnošću do samog kraja, a regionalna publika izglasala je svog pobednika!

U superfinalu su se našli Stefan Cekić, Elsan Pilica i Džan Imamović, koji su tokom cele sezone važili za jedne od najvećih favorita. Ipak, odlukom publike, titulu pobednika odneo je Stefan Cekić, koji je osvojio najveći broj glasova gledalaca!

Foto: Pink.rs

Drugo mesto zauzeo je Džan Imamović, dok se na trećem mestu našao Elsan Pilica!

Osim laskave titule pobednika najgledanije muzičke emisie u regionu, Stefan Cekić je kao nagradu dobio i specijalnu plaketu, kao i novčani ček u iznosu od 30.000 evra. Inače, njegov mentor je bio Desingerica.

Foto: Pink.rs

Titula pobednika usledila je nakon čak deset meseci napornog rada, brojnih izazova i spektakularnih nastupa koje su milioni gledalaca iz nedelje u nedelju pratili sa velikom pažnjom. Finalisti su tokom takmičenja prolazili kroz različite muzičke izazove i usavršavali se uz pomoć svojih mentora.

Foto: TV Pink Printscreen

Ove sezone takmičare su kroz takmičenje vodili članovi žirija Jelena Karleuša, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica, koji su svojim iskustvom i savetima pomogli kandidatima da iz nastupa u nastup pomeraju sopstvene granice.

Foto: TV Pink Printscreen

"Pinkove zvezde" oborile su rekorde gledanosti i iz subote u subotu bile među najgledanijim televizijskim formatima, dok su nastupi takmičara i komentari žirija redovno bili glavna tema na društvenim mrežama i u medijima.

Veliko finale donelo je jednu od najneizvesnijih završnica do sada, a upravo su glasovi publike odlučili ko će poneti titulu nove "Pinkove zvezde" i postati bogatiji za 30.000 evra.

Autor: pink.rs

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