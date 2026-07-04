STEFAN CEKIĆ JE POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA! Publika Desingericinog kandidata DOVELA DO TRONA!

Veliko finale "Pinkovih zvezda" završeno je nakon spektakularne večeri ispunjene vrhunskim nastupima, emocijama i neizvesnošću do samog kraja, a regionalna publika izglasala je svog pobednika!

U superfinalu su se našli Stefan Cekić, Elsan Pilica i Džan Imamović, koji su tokom cele sezone važili za jedne od najvećih favorita. Ipak, odlukom publike, titulu pobednika odneo je Stefan Cekić, koji je osvojio najveći broj glasova gledalaca!

Drugo mesto zauzeo je Džan Imamović, dok se na trećem mestu našao Elsan Pilica!

Osim laskave titule pobednika najgledanije muzičke emisie u regionu, Stefan Cekić je kao nagradu dobio i specijalnu plaketu, kao i novčani ček u iznosu od 30.000 evra. Inače, njegov mentor je bio Desingerica.

Titula pobednika usledila je nakon čak deset meseci napornog rada, brojnih izazova i spektakularnih nastupa koje su milioni gledalaca iz nedelje u nedelju pratili sa velikom pažnjom. Finalisti su tokom takmičenja prolazili kroz različite muzičke izazove i usavršavali se uz pomoć svojih mentora.

Ove sezone takmičare su kroz takmičenje vodili članovi žirija Jelena Karleuša, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica, koji su svojim iskustvom i savetima pomogli kandidatima da iz nastupa u nastup pomeraju sopstvene granice.

"Pinkove zvezde" oborile su rekorde gledanosti i iz subote u subotu bile među najgledanijim televizijskim formatima, dok su nastupi takmičara i komentari žirija redovno bili glavna tema na društvenim mrežama i u medijima.

Veliko finale donelo je jednu od najneizvesnijih završnica do sada, a upravo su glasovi publike odlučili ko će poneti titulu nove "Pinkove zvezde" i postati bogatiji za 30.000 evra.

Autor: pink.rs