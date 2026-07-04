Mentori izašli na binu i čvrsto zagrlili svoje kandidate! Najemotivniji trenutak u Pinkovim zvezdama!

Bili su deset meseci uz njih.

Pre proglašenja pobednika "Pinkovih zvezda" svi članovi žirija su izašli na binu i dali kratak komentar o celoj sezoni, ali i o večerašnjem finalu.

- Pa očekivao sam, ali se nadao nisam. Kako nisam iznenađen, tek će se sutra čuti - rekao je Bosanac.

- Čestitam publici koja je izbacila sve moje kandidate koji su bili najbolje, ali čestitam superfinalistima, svaki je najbolji - rekla je Jelena.

- Ovo je Jelenici bicurici najgori trenutak večeri, jer sam ja stalno pominjao Cekića. Meni je ovo prvi projekat ovakav, kad dođeš na to kako publika troši pare, ali najrealnije je da je moj Cekić tu - rekao je Desingerica.

- Ja ne znam da li znam da govorim, reč nisam progovorila otkad sam došla. Meni je ovo prvo mentorisanje, nisam imala ovakvu ulogu, nisam znala da je ovo ovoliko teško, srce hoće da iskoči, svi su mi dragi, a znače mi iz drugih tabora. Drago mi je, došli smo do kraja, Džan ima 20 godina, on je najviše doživeo transformacija u ovom serijalu - rekla je Zorica.

- Borila sam se do suza, bila je ovo jedna fantastična sezona, izveli smo fantastične kandidate, za sve sam se borila, a za Elsana najviše, drago mi je da stojimo ovde, čestitam svim kanidatima. Dragi ljudi, sve vas ljubim i volim i idemo do pobede - rekla je Viki.

Autor: R.L.