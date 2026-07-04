OD MENE DOBIJAŠ PESMU: Desingerica ne krije ponos zbog Cekićeve pobede, UŽIVO u programu mu stavio do znanja KOLIKO VREDI

Preponosan!

Nakon što je Stefan Cekić pobedio u najgledanijem muzičkom takmičenju Pinkove zvezde, on nije mogao da zadrži suze dok se zahvaljivao glasačima, porodici i mentoru.

- Hvala svima, hvala mojoj ženi, mom mentoru, mojoj publici - rekao je Cekić, a nakon njega se publici obratio njegov mentor Desingerica:

- Stefan je hteo da odustane, bilo je teško, dobijao je tri ne, ali ja sam bio uz njega, i sada je došao gde treba, na krov, jer je najbolji, a ja mu poklanjam pesmu, da se zna - rekao je Desingerica.

Autor: N.B.