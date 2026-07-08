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Pobednik PINKOVIH ZVEZDA Stefan Cekić hara trendingom: Izvođenje pesme GAS DO DASKE nakon proglašenja zapalilo JUTJUB! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ogromnu pažnju izazvalo je pobedničko izvođenje pesme ''Gas do daske''.

Stefan Cekić, odlukom glasova publike, odneo je pobedu u najgledanijem muzičkom takmičenju u Srbiji, regionu, ali i šire, u "Pinkovim zvezdama", pod mentorskom palicom Dragomira Despića Desingerice.

Pobedničko izvođenje pesme ''Gas do daske'' već hara trendingom na Jutjubu, a trenutno se nalazi na 19. mestu i već ima preko 229.000 pregleda.

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Inače, osim svog mentora, Dragomira Despića Desingerice, Stefana je sve vreme bodrila njegova supruga, koja je u prvom redu u publici sve vreme plakala. Kada je proglašen pobednik, ona se uhvatila za glavu i jecala na sav glas, a Stefan joj se obratio i zahvalio za sve držeći statuu pobednika i ček od 30.000 evra.

Autor: Pink.rs

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