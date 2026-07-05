Pobednik Pinkovih zvezda Stefan Cekić progovorio o najlepšoj noći u životu i najbolnijem gubitku, pa otkrio da će uskoro postati tata, evo i šta kaže o Desingerici i ostalim članovima žirija!

Ovo je definitivno njegova godina!

Stefan Cekić, odlukom glasova publike, odneo je pobedu u najgledanijem muzičkom takmičenju u Srbiji, regionu, ali i šire, u "Pinkovim zvezdama", pod mentorskom palicom Dragomira Despića Desingerice. Stefan je bio sagovornik Nemanje Vujičića u ''Premijera - Vikend sepcijalu'' i tom prilikom govorio o svojoj najvažnijoj noći, ali i privatnom životu.

- Hvala mojoj porodici, mojoj ženi, mom mentoru. Nisam očekivao pobedu, kad je bilo proglašenje bilo je iznenađenje za mene. Bilo je momenata kad sam prvi put bio u baražu da odustanem. Despić mi je objasnio da uvek ima uspona i padova, da je to život i da se samo osmehnem i bio je u pravu - rekao je Desingerica, a onda sa javnošću podelio lepe vesti - da će kroz nekoliko meseci postati otac.

- Isitna je da ću za nekoliko meseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja. Supruga je u drugom mesecu, još malo pa treći. Ja bih više voleo devojčicu, a žena dečaka - otkrio je Cekić, a onda progovorio o svom mentoru.

- On je ponosan na mene, rekao je da smo najjači i samo pun gas dalje. Nije bilo svejedno, nismo znali kako će biti, ali iskreno doneli smo pobedu u Srbiju posle mnogo godina - rekao je Stefan i progovorio o žiriju i kolegama iz takmičenja.

- Svi se od kandidata čujemo i družimo se, sve je to drugarstvo, nikako rivalstvo. Bosanac je stručan, on je opasan bio. Karleuša je htela na kraju da me obori, ali ovakvi kandidati se uvek dočekaju na noge i idu dalje. Despić je bio podrška cele sezone, zahvaljujem mu se puno na tome - poručio je Stefan i progovorio o bolnom gubitku.

- 2021. godine sam izgubio majku i pesmu ''Jedna je majka'' sam posvetio njoj. Ceo svet je video tu pesmu i moje emocije u toj pesmi. To je najveći gubitak. Ona je uvek bila uz mene, kad sam bio u školi, na takmičenjima, uvek je govorila da sam najbolji. Najviše mi je nedostajala njena čestitka u petak, malo mi je teško da pričam o tome - rekao je pobednik Pinkovih zvezda i otkrio kako je zavoleo svoju sadašnju suprugu.

- Pre smo bili drugari, od 2019. godine smo radili, posle je to prešlo u ljubav. Na Roštiljijadi sam odlučio da je zaprosim kad smo nastupali kao predgrupa Saši Matiću. Ona je žena mog života, moj život - kaže Stefan, a onda je otkrio kako će potrošiti nagradu od 30.000 evra.

- Nagradu od 30.000 evra ću uložiti u karijeru. Ovo je samo početak i ova nagrada je velika obaveza. Pozvao je Marko Gačić kolegu na bini kada sam pobedio i poželeo je sreću i ovim putem se zahvaljujem - poručio je Cekić.

Autor: M.K.