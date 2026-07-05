UVEK SE DESI KAMEN SPOTICANJA, ALI SAM IZGURAO! Desingerica ponosno progovorio o pobedi Stefana Cekića u PINKOVIM ZVEZDAMA, pa otkrio da je razočaran u Zoricu Brunclik: NIJE KOLEGIJALNO

Priznao da je ponosan na to što je upravo njegov kantidat odneo pobedu u ''Pinkovim zvezdama!''

Dragomir Despić Desingerica, uključio se tokom emisije ''Premijera vikend specijal'', kako bi otkrio da li su mu se utisci slegli nakon što je njegov kantidat Stefan Cekić odneo pobedu u najgledanijem muzičkog programa ''Pinkovih zvezda''.

Desingerice, da li su se utisci nakon pobede Stefana Cekića slegli?

- Gledam klipove i utiske osluškujem. Ljudi su ti prihvatili lično, kao i da su oni pobedli, kao da su svi ti gledaoci bili deo te emisije. Dosta poruka, čestutki i svega sam dobio. Tokom same emisije i trajanja takmičenja, nisam bio siguran na koji način ću se posvetiti mentorskom radu. Viki mi je udelila savet, rekla je da svaki mentror nekako lično krene u to. Neko se više daje, neko manje. Ja sam se veoma lično tu dao, uvek se desi neki kamen spoticanja, ali je moje je bilo da ja to guram. Kada je reč o Cekiću, osetili su konkuranciju u njemu. Kada je padao, govorio sam mu da to mora da mu bude gorivo da se uzdigne gore.

Kako si gledao na to kada su Stefan i Đole kojima si bio mentor u jednom trenutku bili prsa u prsa za prolazak dalje?

- Oni su dva vrhunska pevača. Stefan je onako divljina, pevač, glas, Đole je čista emocija. Nema šta, rezultat je rezultat.

Stefan Cekić je dobio kao nagradu 30.000 evra od televizije ''Pink'', statuu, biće tu još dobrih stvari, kao što je pesma, koju će dobiti od tebe. Kada će dobiti pesmu?

- Biće, da, ja svoju reč držim.

Da li si razmišljao o tome da nasupate tokom leta zajedno?

- Stefan je neko ko nastupa, nije neko ko nema posla. Što se tiče pevanja po veseljima, on je veoma iskusan i tražen pevač. Moramo da nađemo prostora za snimanje pesme, pa ćemo videti.

Koji je bio tvoj najteži momenat od septembra meseca, pa do dana današnjeg?

- Ne znam, bilo je teških. Ne bih mogao samo jedan da izdvojim. Dosta što ljudi iza kamera nisu mogli da vide. Bilo je dosta nekih čarki između nas, mislim na žiri. Baš je bilo tenzično. Nevena kad smo bili kod kuće, ja sam joj ispričao kako sam se iznervirao jer su Cekću u tom momentu dali ''ne'', a ona je rekla ''da nisam bila na snimanju, ne bih znala kakva tenzija ume da bude i koliko žustro''. Bilo je dosta teških momenata, ali ni to nikad ne bih menjao, jer je to još jedno iskustvo i sve to negde uvek na kraju ima svoju svrhu.

Da li se nekad pokaješ nakon nekih rasprava?

- Ne. Ja se nikada ne pokajem. Bajo, ja sam jedna ispravna glava. Međutim, nakon tih nesuglasica ja nekako sebi objasnim zašto su ti neki moji verbalni suparnici nešto rekli. Jedino mi je krivo što zaista nisam očekivao od žirija da mi ne čestitaju. Viki je bila tu, čestitala, ali Zorica Brunclik mi nije čestitala. Za ostale članove žirija se ne sećam ko je čestitao, a ko ne. Znam da Zorica nije i to me je razočaralo. Džan je bio jak suparnik Stefanu, veoma sam se pribojavao šta će biti, bio je jak protivnik i rekao sam Cekiću ''ako njega pobedimo, mi smo tate ove igrice''. Zadnjih pet sekundi sam bio spreman da pružim ruku Zorici i čestitam, zato mi je krivo bilo jer nije čestitala. Nije sportski, nije kolegijalno.

Autor: S.Z.