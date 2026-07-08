AKTUELNO

Domaći

'Hteli su da me obore' Stefan Cekić ne krije sreću zbog pobede u Pinkovim zvezdama, progovorio o Desingerici i otkrio da mu je od žirija samo Viki čestitala

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Stefan Cekić, pobednik ovogodišnje sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", još uvek sabira utiske nakon trijumfa koji mu je doneo veliku popularnost i podršku publike.

U intervju za Pink.rs govorio je o reakcijama najbližih, čestitkama koje svakodnevno pristižu, odnosu sa mentorom Desingericom, ali i komentarima žirija koji su ga tokom takmičenja najviše pogodili. Otkrio je i koji nastup smatra svojim najboljim, zbog čega veruje da je u polufinalu bio nepravedno ocenjen, kao i kakve planove ima nakon osvajanja prestižne titule.

- Odlični su utisci, još uvek nisam svestan svega. Svi mi se javljaju, oduševljeni su svi, a najsrećnija zbog pobede je moja supruga - rekao je Cekić pa je dodao:

- Mnoge kolege su mi čestitale, Marko Gačić me je odmah zvao, i hvala svima na podršci, zaista znači.

Foto: RTV Pink

Stefan se osvrnuo i na saradnju sa Desingericom koji mu je bio mentor u takmičenju:

- On je sjajan, stalno nastupa ali smo u kontaktu sve vreme, on je uvek tu, i iskreno velika je podrška - rekao je Stefan te je prokomentarisao to što Desingerici na njegovoj pobedi nije čestitao niko od kolega iz žirija sem Viki Miljković:

- Kako je bilo u takmičenju i kakvi su bili prema meni, očekivao sam da će biti razočarani, a Viki je bila od starta uz mene i čestitala mi je, bila je srećna kao da je njen kandidat pobedio.

Foto: Pink.rs

Cekić je sumirao svoje nastupe:

- Najbolji nastup mi je bio Pesma o majci, a najgori nastup mi je bio u polufinalu, kako žiri kaže, kada su mi dali tri ne, ali mislim da je taj nastup bio za tri ne, ali hteli su da me obore. - rekao je Cekić pa se osvrnuo na probe koje je imao sa Desingericom:

- To je bilo ludo i nezaboravno, on je odličan mentor, posvetio nam se, a toliko je stručan da je kod svakog prepoznao ono što treba. Na svakoj probi nas je dočekao sa hranom i pićem, a da ne pominjem da sve ovo što mi se desilo, ne bi bilo bez njega.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Pobednik Pinkovih zvezda je komentarisao komentare žirija koje su ga zabolele:

- Iskreno ne znam, imala je Jelena Karleuša neke komentare, ali mi je mentor rekao da se ne brinem, on se borio za mene kao niko - dodao je Stefan pa se osvrnuo na komentare na društvenim mrežama:

- Ima svega, i dobrih i loših, ali to i treba tako, ja se ne stresiram. Moram da napomenem da mi je moj mentor obećao pesmu i biće u mom fazonu, što mi je drago, a on je tu da mi da vetar u leđa.

Foto: Pink.rs

Autor: Pink.rs

#Desingerica

#Intervju

#Ispovest

#Pinkove zvezde

#Pobednik

#Porodica

#Stefan Cekić

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE U ŽIVOTU MOŽEMO DA NAUČIMO OD DESINGERICE! Prvi intervju Stefana Cekića nakon pobede, ishvalio mentora, Despić prozvao Zoricu Brunclik: Nije mi če

Domaći

Ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda?! Suprugu zaprosio na roštiljijadi u Leskovcu, a Desingerica mu nakon trijumfa obećao pesmu (FOTO)

Domaći

Skandal u Pinkovim zvezdama! Zorica Brunclik napustila emisiju zbog Desingerice: Ovo neće da trpi (VIDEO)

Domaći

Ivan Marinković napravio lom u Pinkovim zvezdama! Karleuša i Zorica u klinču zbog njega (VIDEO)

Domaći

ZBOG NJEGA JE NASTAO HAOS: Stefan (15) oduševio Karleušu, Viki i Zorica zaratile kao nikada (VIDEO)

Domaći

REKAO JE DA TE ŽELI: Andrein glas ostavio mnoge bez teksta, a jednu stvar su joj svi zamerili (VIDEO)