Stefan Cekić, pobednik ovogodišnje sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", još uvek sabira utiske nakon trijumfa koji mu je doneo veliku popularnost i podršku publike.
U intervju za Pink.rs govorio je o reakcijama najbližih, čestitkama koje svakodnevno pristižu, odnosu sa mentorom Desingericom, ali i komentarima žirija koji su ga tokom takmičenja najviše pogodili. Otkrio je i koji nastup smatra svojim najboljim, zbog čega veruje da je u polufinalu bio nepravedno ocenjen, kao i kakve planove ima nakon osvajanja prestižne titule.
- Odlični su utisci, još uvek nisam svestan svega. Svi mi se javljaju, oduševljeni su svi, a najsrećnija zbog pobede je moja supruga - rekao je Cekić pa je dodao:
- Mnoge kolege su mi čestitale, Marko Gačić me je odmah zvao, i hvala svima na podršci, zaista znači.
Stefan se osvrnuo i na saradnju sa Desingericom koji mu je bio mentor u takmičenju:
- On je sjajan, stalno nastupa ali smo u kontaktu sve vreme, on je uvek tu, i iskreno velika je podrška - rekao je Stefan te je prokomentarisao to što Desingerici na njegovoj pobedi nije čestitao niko od kolega iz žirija sem Viki Miljković:
- Kako je bilo u takmičenju i kakvi su bili prema meni, očekivao sam da će biti razočarani, a Viki je bila od starta uz mene i čestitala mi je, bila je srećna kao da je njen kandidat pobedio.
Cekić je sumirao svoje nastupe:
- Najbolji nastup mi je bio Pesma o majci, a najgori nastup mi je bio u polufinalu, kako žiri kaže, kada su mi dali tri ne, ali mislim da je taj nastup bio za tri ne, ali hteli su da me obore. - rekao je Cekić pa se osvrnuo na probe koje je imao sa Desingericom:
- To je bilo ludo i nezaboravno, on je odličan mentor, posvetio nam se, a toliko je stručan da je kod svakog prepoznao ono što treba. Na svakoj probi nas je dočekao sa hranom i pićem, a da ne pominjem da sve ovo što mi se desilo, ne bi bilo bez njega.
Pobednik Pinkovih zvezda je komentarisao komentare žirija koje su ga zabolele:
- Iskreno ne znam, imala je Jelena Karleuša neke komentare, ali mi je mentor rekao da se ne brinem, on se borio za mene kao niko - dodao je Stefan pa se osvrnuo na komentare na društvenim mrežama:
- Ima svega, i dobrih i loših, ali to i treba tako, ja se ne stresiram. Moram da napomenem da mi je moj mentor obećao pesmu i biće u mom fazonu, što mi je drago, a on je tu da mi da vetar u leđa.
Autor: Pink.rs