'Hteli su da me obore' Stefan Cekić ne krije sreću zbog pobede u Pinkovim zvezdama, progovorio o Desingerici i otkrio da mu je od žirija samo Viki čestitala

Stefan Cekić, pobednik ovogodišnje sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", još uvek sabira utiske nakon trijumfa koji mu je doneo veliku popularnost i podršku publike.

U intervju za Pink.rs govorio je o reakcijama najbližih, čestitkama koje svakodnevno pristižu, odnosu sa mentorom Desingericom, ali i komentarima žirija koji su ga tokom takmičenja najviše pogodili. Otkrio je i koji nastup smatra svojim najboljim, zbog čega veruje da je u polufinalu bio nepravedno ocenjen, kao i kakve planove ima nakon osvajanja prestižne titule.

- Odlični su utisci, još uvek nisam svestan svega. Svi mi se javljaju, oduševljeni su svi, a najsrećnija zbog pobede je moja supruga - rekao je Cekić pa je dodao:

- Mnoge kolege su mi čestitale, Marko Gačić me je odmah zvao, i hvala svima na podršci, zaista znači.

Stefan se osvrnuo i na saradnju sa Desingericom koji mu je bio mentor u takmičenju:

- On je sjajan, stalno nastupa ali smo u kontaktu sve vreme, on je uvek tu, i iskreno velika je podrška - rekao je Stefan te je prokomentarisao to što Desingerici na njegovoj pobedi nije čestitao niko od kolega iz žirija sem Viki Miljković:

- Kako je bilo u takmičenju i kakvi su bili prema meni, očekivao sam da će biti razočarani, a Viki je bila od starta uz mene i čestitala mi je, bila je srećna kao da je njen kandidat pobedio.

Cekić je sumirao svoje nastupe:

- Najbolji nastup mi je bio Pesma o majci, a najgori nastup mi je bio u polufinalu, kako žiri kaže, kada su mi dali tri ne, ali mislim da je taj nastup bio za tri ne, ali hteli su da me obore. - rekao je Cekić pa se osvrnuo na probe koje je imao sa Desingericom:

- To je bilo ludo i nezaboravno, on je odličan mentor, posvetio nam se, a toliko je stručan da je kod svakog prepoznao ono što treba. Na svakoj probi nas je dočekao sa hranom i pićem, a da ne pominjem da sve ovo što mi se desilo, ne bi bilo bez njega.

Pobednik Pinkovih zvezda je komentarisao komentare žirija koje su ga zabolele:

- Iskreno ne znam, imala je Jelena Karleuša neke komentare, ali mi je mentor rekao da se ne brinem, on se borio za mene kao niko - dodao je Stefan pa se osvrnuo na komentare na društvenim mrežama:

- Ima svega, i dobrih i loših, ali to i treba tako, ja se ne stresiram. Moram da napomenem da mi je moj mentor obećao pesmu i biće u mom fazonu, što mi je drago, a on je tu da mi da vetar u leđa.

Autor: Pink.rs