Mislio sam da će ON BITI PRVI! Pobednik Pinkovih zvezda Stefan Cekić otkrio ko je bio njegov favorit u takmičenju, pa obelodanio planove na šta će potrošiti GLAVNU NAGRADU!

Nije očekivao pobedu.

Pobednik "Pinkovih zvezda" Stefan Cekić gostovao je u emisiji "Amidži šou" i otkrio na šta je potrošio 30.000 evra koje je dobio kao glavnu nagradu. Ognjen ga je upitao na šta je potrošio novac.

- Još uvek ni na šta - rekao je Cekić, pa dodao da su mu planovi da sav novac potroši na karijeru.

Osim toga on je imao još jednu važnu vest za svu publiku koja ga prati.

- Oženio sam se pre finala jedno nedelju dana - rekao je Stefan.

- Je l' si očekivao da će pobediti - pitao je Ognjen.

- Nisam, računao sam treće mesto. Za Đoleta sam mislio da će da osvoji, a kad smo došli u top tri, mislio sam da će Džan - naveo je Stefan.

On je istakao da pobedu još nije proslavio.

- Nismo još proslavili, samo što smo mojoj ženi slavili rođendan, bio je i Đole - rekao je Stefan.

Autor: R.L.