Ovo sve zanima: Džan priznao u kakvom je odnosu sa Anom Jokić, evo da li su u vezi

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Džana Imamovića:

- Ko ti je najlepša devojka iz takmičenja?

- Sve koleginice su divne, imam ih tri, najbliži sam sa Draganom Mitrović, ali Anja i Ana su takođe lepe - rekao je Džan.

- Da li ima nešto između Ane i Džana?

- Možemo nju pitati, a mi smo svi dobri drugovi - rekao je Džan i zapevao pesmu "Žao mi je što smo bili, samo dobri drugovi"

- Ko je po tvom mišljenju pobednik takmičenja, tj za koga bi ti glasao?

- Za sve, svi su dali sve od sebe - rekao je Džan.

Autor: N.B.