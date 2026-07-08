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Želim da idem na Evroviziju: Anja Tabak iskreno o planovima u karijeri, otkrila da li bi više volela karijeru Zorice Brunclik ili Karleuše

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uemisiji Amidži šou voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Anju Tabak:

- Da ti Jelena Karleuša ponudi duet sa njom, a da ti se pesma ne sviđa šta bi uradila?

- Prihvatila uvek - rekla je Anja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li bi više volela karijeru kao Zorica ili Jelena?

- Jelena - rekla je Anja.

- Pobeda na Svetskom prvenstvu u fubalu ili pobeda na Evroviziji?

- Evrovizija, to mi je želja - rekla je Anja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Anja Tabak

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#pevačica

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