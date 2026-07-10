Evo zbog čega ne kači slike sa suprugom: Irma otkrila sve, ovo će vas šokirati

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Irmu Topolović:

- Irma kako komentariše to što mnogi misle da je Jelana osećala netrepeljivost prema tebi?

- Ne mislim to, iskreno - rekla je Irma.

- Zašto ne stavljaš muža na Instagram, a on tebe stavlja?

- To je njegova želja, i ja je poštujem - dodala je Irma.

- Da li si tokom Pinkovih zvezda osetila sujetu i ljubomoru od strane drugih takmičara?

- Nisam - rekla je Irma.

Autor: N.B.