Evo zbog čega ne kači slike sa suprugom: Irma otkrila sve, ovo će vas šokirati

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.
Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Irmu Topolović:
- Irma kako komentariše to što mnogi misle da je Jelana osećala netrepeljivost prema tebi?
- Ne mislim to, iskreno - rekla je Irma.
- Zašto ne stavljaš muža na Instagram, a on tebe stavlja?
- To je njegova želja, i ja je poštujem - dodala je Irma.
- Da li si tokom Pinkovih zvezda osetila sujetu i ljubomoru od strane drugih takmičara?
- Nisam - rekla je Irma.
Autor: N.B.