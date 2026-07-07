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Nije mi čestitala: Cekić u šoku zbog rekacije Zorice Brunclik na njegovu pobedu, otkrio da li bi pre snimio duet sa Anjom ilI Irmom

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, pa je krenula od Stefana Cekića:

- Šta kažeš na ponašanje Zorice Brunclik, što se pokupila i otišla odmah nakon proglašenja pobegnika, da li ti je to zasmetalo?

- Jeste mi zasmetalo, nije mi čestitala, samo mi je Viki čestitala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko se Desingerica razlikuje od onoga što vidimo na TVu?

- Ne razlikuje se - rekao je Stefan,.

- Sa kim bi pre snimio duet, sa Anjom ili Irmom?

- Irma, slični su nam žanrovi - rekao je Stefan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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