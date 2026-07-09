JA SAM KRIV ZBOG TOGA GDE JE DANAS... Pevačica koju je cela Srbija obožavala se razvela u tajnosti i nestala iz javnosti, a evo kako danas izgleda (FOTO)

Poznata srpska pevačica Jelena Broćić, koju publika najviše pamti po hitu „Bele rade“, danas vodi mirniji život i retko se pojavljuje u javnosti.

Ona se povukla sa estrade i iz medija kako bi se u potpunosti posvetila porodici i privatnom životu.Uz promenu načina života, pevačica je promenila i svoj prepoznatljivi muzički stil, kao i boju kose.

Pored povlačenja iz javnosti, Jelena se nakon devet godina braka razvela u tajnosti. Ipak, ono što je izdvaja jeste njen zreo i prijateljski pristup rastanku.Pevačica je istakla da nije želela negativnu energiju nakon razvoda, te je sa bivšim suprugom ostala u odličnim odnosima, prvenstveno zbog sreće i dobrobiti njihovog sina Vasilija.

"Neću da delim priču o razvodu"

Iako se poslednjih godina ne eksponira u javnosti, pevačica nije odustala od muzike, već je nastavila da nastupa na privatnim veseljima.

- Kroz celu moju karijeru ja nisam bila puno u medijima, pogotovo u poslednje vreme. Odlučila sam da se povučem i da se potpuno posvetim porodici. Iako se ne pojavljujem na televiziji, ja radim. To je uglavnom na preporuku ili kada ljudi na licu mesta čuju i vide kako radim i onda me zovu i tako ja opstajem sve ove godine verovali ili ne - rekla je svojevremeno pevačica koja se posle 9 godina razvela od muža.

- Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija. Mi smo u dobrim odnosima, što je kod nekih ljudi izazvalo poprečne reakcije. Mi da smo se slagali, mi bismo bili u braku, sada kada smo se razveli, mi smo pre svega ljudi. Ja ne želim da moje dete bilo šta trpi zbog toga što smo se mi razveli. Ne želim da Vasilije bilo kog momenta oseti neki nedostatak. Oni se viđaju, pomaže nam koliko treba, uvek je tu. Napravili smo pravu priču za Vasilijevo najveće dobro - objasnila je Jelena svojevremeno.

Otac: "Za sve sam ja kriv"

Jelenin otac svojevremeno je otvoreno govorio o periodu kada je njegova ćerka napustila porodični dom i krenula da gradi samostalnu karijeru. Kako je priznao, bilo mu je teško kada je shvatio da više nema potpunu kontrolu i uvid u sve što se dešava u njenom životu, ali je vremenom, nakon njenih uspeha, putovanja i zasnivanja sopstvene porodice, odahnuo.

Istakao je i da smatra da je upravo on imao najveći uticaj na njen put, rekavši da preuzima odgovornost za to gde se ona danas nalazi.

- Bio sam svestan toga. Odmah u startu sam bio svestan toga ali inače to je bilo takvo i vreme, tako su govorili moji stariji, tako je bila priča, da ko ide u te pevače i šta znam, to su ovako malo da kažemo, sudbina malo problematična i šta ja znam, pogotovo što je žensko dete. Bio sam svestan toga, međutim potpuno sam ušao u to sa jednom ovako malom rezervom i nisam ni jednog momenta razmišljao o tome da će na tom planu da me izneveri ili tako nešto, da joj se podmetne ili šta ja znam nešto slično, tako da sam bio prosto samouveren da će biti kako treba - kaže tata.

- Pa bilo je možda tamo u periodu kada je ona konačno otišla odavde. Ja sam se povukao. Bilo je poprilično teško kada sam shvatio da Jelena neće ne može biti više pod mojom nekom sveukupnom kontrolom. Znači, izmiče mi se to da ja baš nemam potpuni uvid u sve šta se događa u vezi nje. Tad su bili za mene, a i za nju prilično teški dani. Kasnije kad je već nekoliko albuma snimila i počela da putuje i po zemlji i inostranstvu i našla izabranika i onda sam nešto malo odahnuo po tom pitanju - kaže iskreno Jelenin tata, a onda je usledilo i pitanje da li je i po tom pitanju bio strog i morao da odobri sve, a tata odgovara:

- Da, ja sam bio taj koji je... Zato kažem i ja generalno tvrdim za sve sam ja kriv što se tiče ovoga gde je ona danas, ja sam jedini krivac za to - rekao je on za Blic.

Autor: M.K.