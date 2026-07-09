Ljubav cveta posle svadbe i pobede u Pinkovim zvezdama: Stefan Cekić ne ispušta trudnu suprugu iz zagrljaja, ljubili se nasred ulice, pa nastavili i u kolima! (PAPARACO)

Pobednik ovogodišnje sezone "Pinkovih zvezda" Stefan Cekić proživljava najlepši period svog života. Nakon što je osvojio srca publike, odneo pobedu u najgledanijem muzičkom takmičenju i kući poneo vrednu nagradu od 30.000 evra i pobedničku plaketu, sreća mu cveta i na privatnom planu.

Ekipa portala Pink.rs uhvatila je Stefana u društvu njegove supruge Jovane neposredno nakon što su napustili zgradu TV Pink, gde su gostovali u jednoj emisiji. Već na prvi pogled bilo je jasno da između njih ljubav nikada nije bila jača.

Elegantno odeven, u braon odelu i beloj rolci, Stefan nije skidao osmeh sa lica, dok je njegova izabranica plenila pažnju u efektnoj letnjoj haljini koja je dodatno istakla trudnički sjaj. Podsetimo, Jovana je u trećem mesecu trudnoće, a zanimljivo je da su gala svadbu organizovali pre svega nekoliko nedelja, u trenutku kada još nisu ni slutili da će uskoro postati roditelji.

Naš paparaco zabeležio je niz nežnih trenutaka između supružnika. Njih dvoje zastali su nasred ulice kako bi razmenili poljupce i zagrljaje, potpuno zaboravljajući na prolaznike. Stefan nije skidao pogled sa svoje lepše polovine, dok mu je ona uzvraćala osmehom, pa je bilo očigledno da emocije između njih svakim danom postaju sve jače.

Ni kada su seli u automobil romantici nije bio kraj. Kroz otvoren prozor naš objektiv uhvatio je još jedan poljubac, a zaljubljeni par nastavio je da razmenjuje nežnosti pre nego što su krenuli dalje.

Ipak, usledio je i jedan simpatičan detalj koji ih je nakratko zaustavio. Kada su stigli do parkinga, primetili su da im se otkačila registarska tablica. Stefan je odmah izašao iz automobila, bez mnogo nervoze namestio tablicu kako treba, proverio da li je sve na svom mestu, a potom su nastavili svojim putem.

Da Jovana nije samo njegova životna saputnica, već i najveći oslonac, Stefan je više puta isticao nakon pobede u "Pinkovim zvezdama".

- Njena podrška mi znači više nego što mogu da opišem. Bila je uz mene od prvog dana, verovala je u mene čak i kada sam ja imao sumnje. Njen najvažniji savet bio je da ostanem svoj i da pevam iz srca, bez opterećenja, jer će svi prepoznati moju emociju, talenat, trud i kvalitete. Mislim da mi je upravo to najviše pomoglo - rekao je Cekić.

Njihova ljubavna priča traje godinama, a kako je pevač ispričao, sve je počelo iz prijateljstva.

- Upoznali smo se još kad smo oboje bili na početku i poznavali smo se dugo, bili smo dobri prijatelji dok nisu proradile obostrane simpatije. Što se veridbe tiče, istina je da se dogodila na roštiljijadi na koncertu naše grupe "Alter Ego" i to je jedan od najlepših i najemotivnijih trenutaka u našem životu. Nije bilo planirano da bude spektakularno, već iskreno i od srca - otkrio je pobednik.

Podsetimo, Stefan je trijumfovao u finalu "Pinkovih zvezda", gde ga je do pobede doveo mentor Dragomir Despić Desingerica. Reper je odmah po završetku takmičenja javno obećao svom pulenu da će mu pokloniti pesmu, čime je dodatno potvrdio koliko veruje u njegovu buduću karijeru.

Sudeći po prizorima koje je zabeležio naš paparaco, Stefanu trenutno ide baš sve od ruke - pobeda, uspešna karijera, skladan brak i prinova koja je na putu. A ako je suditi po osmesima i poljupcima koje su razmenjivali na svakom koraku, ovaj par tek očekuju najlepša životna poglavlja.

Autor: D .T.