Prijatelj mi je nastradao, a ja sam isti dan imao emisiju! Elsan Pilica otkrio najteži trenutak tokom Pinkovih zvezda, a o Viki imao da kaže samo jedno: Ako bilo šta u životu mogu da učinim za nju... (VIDEO)

On je zauzeo visoko treće mesto u superfinalu najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu, bio je omiljeni među publikom, a ne krije ni koliko mu je značila podrška njegove mentorke.

Elsan Pilica je nakon spektakularnog superfinala "Pinkovih zvezda" dao intervju za naš portal i otkrio svoje utiske o svemu.

- Utisci su savršeni, dobio sam mnogo poziva, mnogo poruka, još se nisam navikao na ovo, mislim da sanjam, da ću se probuditi, da se još nije desilo finale. A u drugu ruku mi je žao što se sve ovo završilo, navikli smo se jedni na druge, spremali se, i onda kad sve to posložite u glavi znate da je došao kraj, čoveku je žao. Što se tiče finala, sve same podrške, pohvale, pozivi sa svih strana, moram reći da sam prezadovoljan - rekao je on.

Pilica je potom istakao i čija podrška mu je najviše značila tokom takmičenja.

- Podrška moje familije, mojih prijatelja. Imao sam par nekih padova, ne bih javno iznosio, jedno vreme sam napustio takmičenje, iz nekih privatnih razloga, ali produkcija je odlučila da me vrati. To mi je bilo nešto najteže u životu. Odlučio sam da se prijavim, da se takmičim, da dođem do finala, pa i pobedim, već sam pobednik, ali to je bio loš trenutak kad sam morao da napustim. Ostao sam tu, i stigao do trećeg mesta - rekao je on, a potom i prokomentarisao svoju mentorku Viki Miljković:

- Što se tiče Viki i njenog supruga Tašketa, ne postoji nijedna reč koju bih mogao da upotrebim, da kažem za te ljude, to su divne osobe, smatram ih familijom, mislim da je tako i kod njih. Viki je mnogo dobar čovek, i ona i Taške su mi uvek bili podrška. Emocija me drma kad pomenem našu mentorku, jer to je jedan poseban čovek, ne postoji reč koju bih mogao da upotrebim, stvarno su mi kao familija, bilo šta u životu da mogu da im učinim, bio bih najsrećniji. Na probama je bio Taške, on je bio glavni oko pesama, dolazio je u studio, Viki je uvek bila s nama na liniji. Sa Tašketom smo imali zajednički jezik, poštovali smo njihovo mišljenje, zato smo i došli tu gde smo došli. Ko nije poštovao svog mentora, završio je takmičenje, nepoštovanje i neslušanje dovede do toga. To su ljudi koji su iskusni i treba da ih slušamo.

Elsan je ispričao i koji je najvredniji savet koji je dobio od svoje mentorke.

- Nikad ne odustaj od svojih snova, samo red, rad i disciplina - naveo je Pilica.

On je potom ispričao i da jednom svojim nastupom nije zadovoljan, te da je tada nastupao pod velikim pritiskom i tenzijom, jer je imao nepredviđenih teških privatnih situacija.

- Ima jedan nastup, imao sam jedan privatan problem, jedan moj prijatelj je nastradao, a ja sam imao emisiju isti dan, morao sam da pevam, to mi je bilo nešto najgore u životu - rekao je Elsan.

Autor: A.N./R.L.