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NISAM BILA ZADOVOLJNA SVOJIM PEVANJEM U POLUFINALU: Irma Topolović otkrila sve o saradnji sa Viki u Pinkovim zvezdama, a evo šta kaže o pobedniku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RTV Pink ||

Puno joj je srce zbog ulaska u top 6, a ne krije da je sebe mogla da zamisli i među prva tri mesta u finalu!

Nakon nedavno održanog finala omiljenog muzičkog takmičenja Pinkove zv ezde, finalistkinja Irma Topolović koja je ušla u top 6 sumirala je svoje utiske za Pink.rs.

- Još uvek mi se sležu utisci, jako sam zadovoljna plasmanom, zahvalna sam svima koji su glasali. Moji me oduvek podržavaju, oni uvek imaju samo reči hvale za mene, oni su mi vetar u leđa. Čitam komentare na društvenim mrežama, ali mislim da nemam mnogo negativnih komentara, uglavnom su pozitivni, osvrćem se na prelepe komenatre. Svi pišu da su me videli kako pobednicu, ali ja sam zadovoljna i pobednikom - rekla je Irma i dodala:

Foto: RTV Pink

- Kako je odmicalo, dobijala sam sve veće poverenje da će publika glasati za mene, mogla sam da se vidim na prva tri mesta - poručila je mlada pevačica i dodala:

- Strašno sam volela probe sa Viki, družili smo se, razmenjivali mišlkjenja, sa nama je bio i Taške, oni su mi davali najveći vetar u leđa. Bilo je puno anegdota Dobila sam savet da budem svoja od Viki i da vwerujem sebi, da budem takva kakva jesam. Najdraži nastup mi je bio u šestom krugu kad sam pevala ''Incident'' od Tanje Savić. Takođe i u finalu, opustila sam se i bila sam ja, nisam imala grč kako će reagovati žiri, publika me uvek pokreće - rekla je Irma.

Foto: RTV Pink

- Izbirsala bih polufinale totalno. Tog dana mi ništa doslovno nije išlo od ruke, nisam bila zadovoljna kako sam otpevala... - poručuje Pinkova zvezda.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: A. N.

#Irma Topolović

#Pinkove zvezde

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