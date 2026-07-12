Niko nije čestitao sem Viki, ali ko se ljuti... Desingerica o nastupima, letnjoj sezoni i pobedniku Pinkovih zvezda, pa pomenuo Karleušu

Voditelj Nemanja Vujičić trenutno se nalazi u Crnoj Gori gde je razgovarao sa poznatim ličnostima.

Nemanja se sada uključio uživo u Premijeru vikend specijal iz Budve, gde je razgovarao sa Dragomirom Despićem Desingericom koji je na samom početku razgovora otkrio kako se oseća:

- Jako sam umoran, iskreno radi se baš, ali dobro mora tako. Imam dobru ekipu ovde - rekao je Desingerica pa se osvrnuo na nastupe koje ima u Crnoj Gori:

- Mislim da će ove godine biti bomba sezona, meni je uvek tako, a letnju sezonu evo petu godinu za redom radi ovde i super mi je. Moram da kažem da ja uživam ovde.

Despić je prokomentarisao i komentare koje ima često na račun svojih nastupa.

- Ljudi stalno komentarišu, ali eto ja šišam ljude, pravim od njih momke, i iskreno oni uštede zbog mene, šišanje je danas skupo. - rekao je Despić pa je otkrio da li bi njegovi nastupi bili posećeni da ne radi to sve:

- Svako od nas dobije svojih pet minuta, i svako treba da ih iskoristi, ja se nastupu posvetim maksimalno.

Desingerica je otkrio gde je njegova supruga Nevena i da li je sa njim u Budvi:

- Nevena je kod kuće, čuva našu ćerku i dolaze one povremeno ovde - dodao je Desingerica.

Despić se osvrnuo i na pobednika Pinkovih zvezda, Stefana Cekića, njegovog kandidata:

- On je meni od starta bio favorit i pobednik, pa je Đole dao glasa, i oni su bili favortit, pa su pokuušali Stefana da poraze, ali nisu. Niko mi nije čestitao sem VIki, ona se radovala kao da je njen takmičar pobedio. Nisam bio ljut na njih, samo razočaran ali dobro to je na njima, glasovi su rekli sve - rekao je Dragomir pa se osvrnuo na to da li je on dobio novu publiku zbog Pinkovih zvezda:

- Pa naravno da jesam, ljudi su me upoznali drugačije i ponosan sam na sve ljude koji su živeli sa kandidatima, Viki je bila oduševljena navijanjem a to je bitno, a ko se ljuti tutifruti, ali iskreno ne bih voleo da dođe do promena u žiriju jer je svako tu sa razlogom. Moram da pomenem Jelenu i mnogo mi je drago zbog njenih pesama, super su joj pesme i drago mi je što se vratila posle pauze - dodao je Desingerica.

Podsećanja radi, Stefan Čekić osvojio je prvo mesto u "Pinkovim zvezdama", a njegov mentor bio je Desingerica. Nakon završetka takmičenja, poklonio mu je pesmu, verujući da će mladom pevaču pomoći da se što bolje predstavi publici.

Autor: N.B.