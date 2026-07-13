Desingerici zvučnik umalo slomio nogu: Doživeo nezgodu na nastupu u Crnoj Gori, sada se oglasio

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, doživeo je nezgodu tokom nastupa u jednoj diskoteci u Crnoj Gori, kada se zvučnik na sceni prevrnuo pod njegovom težinom.

Incident koji je mogao da se završi sa ozbiljnim posledicama dogodio se u trenutku kada je reper prilazio jednom momku iz publike. Kako bi mu se približio, Desingerica je nogu oslonio na zvučnik, koji se u tom sekundu prevrnuo.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji, muzičar je uspeo da zadrži ravnotežu i izbegne pad pred posetiocima. Iako je izbegao teži scenario, Desingerica je ipak zadobio ogrebotinu na nozi, koju je kasnije i pokazao.

Reper se našalio na račun nezgode i pokazao ranu koja mu je ostala kao uspomena, uz reči:

"Bajo, umalo sam slomio nogu".

"Niko mi nije čestitao sem Viki"

Desingerica se tokom jučerašnjeg dana, pre nastupa, uključio uživo u program "Premijera Vikend-Specijala", te se tako osvrnuo na pobednika Pinkovih zvezda, Stefana Cekića, njegovog kandidata.

- On je meni od starta bio favorit i pobednik, pa je Đole dao glasa, i oni su bili favortit, pa su pokuušali Stefana da poraze, ali nisu. Niko mi nije čestitao sem VIki, ona se radovala kao da je njen takmičar pobedio. Nisam bio ljut na njih, samo razočaran ali dobro to je na njima, glasovi su rekli sve - rekao je Dragomir pa se osvrnuo na to da li je on dobio novu publiku zbog Pinkovih zvezda:

Pa naravno da jesam, ljudi su me upoznali drugačije i ponosan sam na sve ljude koji su živeli sa kandidatima, Viki je bila oduševljena navijanjem a to je bitno, a ko se ljuti tutifruti, ali iskreno ne bih voleo da dođe do promena u žiriju jer je svako tu sa razlogom. Moram da pomenem Jelenu i mnogo mi je drago zbog njenih pesama, super su joj pesme i drago mi je što se vratila posle pauze.

Autor: Nikola Žugić