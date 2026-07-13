SPEKTAKL U 'AMI G SHOW' ! Karleuša stiže sa odgovorima na pitanja koja zanimaju celu Srbiju, a u nastavku emisije Ognjen dočekuje Kristijana, DJ Krmka, Sexy Sandru i još poznatih faca!

Veče puno ekskluzivnih ispovesti, neočekivanih odgovora, smeha i iznenađenja očekuje gledaoce u novom izdanju "Ami G Show", u utorak od 22 časa na TV PINK.

U utorak 14. jula u najgledanijoj late night emisiji "Ami G Show" u dobro poznatom terminu – uživo od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu gostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju u Šimanovcima u prvom delu emisije gostovaće Jelena Karleuša, da bi nakon njenog gostovanja Ognjen razgovarao sa Sexy Sandrom, Kristijanom Golubovićem, Strahinja Jenić, DJ Krmak, Dia Kostić i Ying Cao.

Prvi deo emisije biće rezervisan za Jelenu Karleušu, jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda – koja će otvoreno govoriti o svemu što trenutno intrigira domaću javnost. Jelena će podeliti sa Ognjenom svoje impresije nakon završetka “Pinkovih Zvezda”. Da li veruje da će pobednik napraviti bum na domaćoj sceni, da li ima X faktor koji je potreban da zvezda velikog kalibra poseduje, kao i da li joj je žao što neko od njenih kandidata nije osvojio prvo mesto. Takođe, će izneti utiske povodom nove pesme koja je uzburkala javnost, te će se kroz nju dotaći i tema koje su vezane za njen privatan život.

Nakon njenog gostovanja, u studio stiže šarenolika i izuzetno zanimljiva ekipa – Sexy Sandra, Kristijan Golubović, Strahinja Jenić, DJ Krmak, Dia Kostić i Ying Cao.

Sexy Sandra, pevačica koju publika godinama prepoznaje po energičnim nastupima i hitovima, govoriće o aktuelnim projektima, novim pesmama, planovima za nastavak karijere i promenama na domaćoj muzičkoj sceni. Otkriće i kako danas gleda na svoju dugogodišnju estradnu karijeru, ali i koliko joj je podrška publike značila tokom svih ovih godina.

Kristijan Golubović, jedno od najkontroverznijih televizijskih lica, sa Ognjenom će razgovarati o uzburkanom porodičnom životu, ulozi oca, poslovnim planovima i projektima kojima je trenutno posvećen. Osvrnuće se i na iskustva koja su ga obeležila, ali i na brojne situacije zbog kojih je i danas jedna od najkomentarisanijih javnih ličnosti.

Strahinja Jenić, koji sve više privlači pažnju javnosti zbog popularne emisije koja ga je dodatno proslavila, govoriće o svojim aktuelnim angažmanima, planovima za budućnost i putu koji ga je doveo do velike medijske pažnje. Sa Ognjenom će podeliti i zanimljive detalje iz privatnog života, ali i otkriti šta publika može da očekuje od njega u narednom periodu.

DJ Krmak, pevač i šoumen prepoznatljiv po specifičnom humoru i velikim hitovima, prisetiće se najzanimljivijih trenutaka iz svoje bogate karijere, govoriti o novim pesmama i nastupima, ali i otkriti da li danas estradu doživljava drugačije nego na početku svoje karijere.

Dia Kostić, nekadašnja zadrugarka – sada pevačica i reperka govoriće o projektima na kojima trenutno radi, izazovima koje donosi popularnost na društvenim mrežama, ali i o tome koliko joj se život promenio otkako je postala jedna od praćenijih javnih ličnosti. Takođe, komentarisaće i učesnike najpopularnijeg rijalitija u regionu “Elita 9”, kao i koga vidi kao pobednika.

Ying Cao, poznatija na mrežama kao Mulan, koja je u Srbiju došla kao turistkinja – a sada živi u Zemunu i snima sadržaj za TikTok, Instagram, YouTube i Facebook. Njeni video-snimci beleže svakodnevni život u Srbiji, putovanja, gastronomske razlike i kulturološke kontraste između Kine i Srbije. Sa Ognjenom će govoriti o generalnim razlikama između kineske i srpske kulture, iskustvima koja je stekla na ovim prostorima, ali i planovima za budućnost i projektima kojima je trenutno posvećena.

Uz dobru muziku, zanimljive priče, izazove i igrice po kojima je emisijaprepoznatljiva, jedno je sigurno – pred gledaocima je još jedno veče zapamćenje. Ne propustite novo izdanje emisije “Ami G Show” u utorak od 22 časana TV PINK.

Autor: S.Paunović