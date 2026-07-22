OD PRVOG NASTUPA DO VELIKOG FINALA! Elsan Pilica oduševljavao iz kruga u krug i zasluženo stigao među najbolje u 'Pinkovim zvezdama' (VIDEO)

Put Elsana Pilice kroz najgledanije muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" obeležili su sigurni nastupi, moćne interpretacije i konstantan napredak, zbog čega je od samog početka važio za jednog od najozbiljnijih kandidata za sam vrh.

Već na prvoj audiciji Elsan je privukao pažnju stručnog žirija izvedbom pesme Sinana Sakića "To si ti", dok je drugom numerom, "Ne daju mi da te volim" Enesa Begovića, uspeo da osvoji maksimalan broj glasova i izbori plasman u narednu fazu takmičenja. Njegov mentor postala je Viki Miljković, koja je od početka verovala u njegov potencijal.

Iz emisije u emisiju Elsan je pokazivao da može da odgovori različitim muzičkim izazovima, a svaki novi nastup donosio je pohvale članova žirija. Njegove interpretacije narodnih hitova ostavljale su snažan utisak, dok je publika iz nedelje u nedelju nagrađivala njegov trud i emociju.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se u borbi za polufinale, kada je pesmama "Rodila se mala" i "Ej otkad sam se rodio" ponovo osvojio sva četiri glasa žirija. Nakon nastupa usledili su brojni komplimenti, a reakcija Dragomira Despića Desingerice mnoge je iznenadila, koji je priznao da ga je Elsanova interpretacija duboko dirnula.

Zahvaljujući odličnim nastupima i velikoj podršci publike, Elsan je stigao do velikog finala, gde je nastavio da briljira. Posle nekoliko preseka glasova uspeo je da se plasira među troje najboljih takmičara zajedno sa Džanom Imamovićem i Stefanom Cekićem, potvrdivši da je bio jedan od najvećih favorita ove sezone.

Iako je pobedu na kraju odneo Stefan Cekić, Elsan Pilica završio je takmičenje na visokom trećem mestu, čime je zaokružio impresivno putovanje kroz "Pinkove zvezde".

Sve Elsanove nastupe pogledajte u videu ispod teksta.

Autor: N.B.