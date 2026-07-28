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OTKRILI DA LI STIŽE SIN ILI ĆERKA! Pobednik Pinkovih zvezda se snimao sa trudnom ženom: Ovako su reagovali kad su saznali POL BEBE (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pobednik "Pinkovih zvezda" Stefan Cekić snimao se za društvene mreže sa trudnom suprugom i koleginicom Jovanom Đorđević. Oni su na spektakularan način otrkili pol bebe, pa su odmah usledile čestitke.

Stefan i Jovana su se držali za ruke, dok su iza njih bili roze i plavi baloni.

Usledio je roze vatromet, što je značilo da u porodicu stiže žensko dete.Njih dvoje su se odmah zagrlili i poljubili, a nisu krili sreću zbog vesti.

"Princeza dolazi u februaru", napisala je Jovana na engleskom jeziku.

Foto: Instagram.com

Stefan priželjkivao ćerkicu

Stefan je nedavno pričao o prinovi.

- Istina je da ću za nekoliko meseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja - kazao je on tad.

- Supruga je u drugom mesecu, još malo pa treći. Ja bih više voleo devojčicu, a žena dečaka - otkrio je Cekić u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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