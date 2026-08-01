Bio sam problematičan, ali sam se promenio zbog porodice: Haris Kajević iskreno o životu posle 'Pinkovih zvezda', zbog ovoga će Karleuši biti večno zahvalan (VIDEO)

Nakon uspešnog učešća u finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Haris Kajević sabira utiske i ne krije zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

U razgovoru za Pink.rs otvoreno je govorio o podršci koju je dobio, savetima mentorke Jelene Karleuše, planovima za karijeru, ali i o životnim promenama koje su ga oblikovale.

- Iskreno, osećam se sjajno. Kratko je prošlo od finala, a već bih voleo da se vratim i sve ponovo proživim. Osvojio sam osmo mesto i prezadovoljan sam. Najviše me raduje ogromna podrška koju sam dobio iz Prijepolja, od porodice, prijatelja, kolega, ali i ljudi iz cele Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zaista sam ponosan - rekao je Haris.

Posebno mesto u njegovom takmičarskom putu zauzima mentorka Jelena Karleuša, za koju kaže da mu je ulila veliko samopouzdanje.

- Najvažnije što mi je govorila bilo je da ostanem svoj. Savetovala me je da budem autentičan, da negujem svoj stil i da me ljudi prepoznaju upravo po tome. To mi je mnogo značilo i voleo bih da u tom pravcu gradim svoju karijeru - istakao je Kajević i otkrio koji komentar mu je ostao urezan u glavi:

- Reči da sam podigao cenu narodnoj muzici ostale su mi urezane. To mi zaista mnogo znači i daje dodatni motiv da nastavim da radim još više.

Govoreći o najtežem trenutku u takmičenju, Haris priznaje da je imao tremu kako se bližio kraj takmičenja.

- Mislim da je to bio deveti ili deseti krug. Tada sam se iskreno plašio za svoj plasman, ali sam izašao na scenu i dao maksimum. Kada sam završio nastup, reakcije su bile fenomenalne i to mi je vratilo samopouzdanje.

Na pitanje da li su ga negativni komentari pojedinih članova žirija pogađali, odgovorio je da ih nije doživljavao lično.

- Ne mogu nikome da zamerim. I Desingerica, i Bosanac, i Viki, i Zorica tokom takmičenja dali su mi mnogo korisnih saveta i komplimenata. Svako ima pravo na svoje mišljenje i ja sam im zahvalan na svemu.

Haris je više puta ponosno priča o svom rodnom gradu Prijepolju, te je otkrio da mu je želja da se njegova slika nađe na čuvenoj pekari u tom gradu;

- To je Mahova pekara, poznata po komplet lepinji i ćevapima. Tu smo odrasli i to je deo tradicije našeg grada. Voleo bih da jednog dana moja slika bude pored Vlade Divca, Dženana Lončarevića, Ace Pejovića i drugih uspešnih ljudi iz našeg kraja - rekao je Haris i priznao čiju bi karijeru više voleo, Pejovićevu ili Lončarevićevu:

- Iskreno, njihove karijere su veoma slične. Obojica su krenuli iz kafana i klubova, baš kao i ja. Voleo bih da jednog dana ostvarim takav put i tome težim.

Haris je iskreno govorio i o periodu života kojim se ne ponosi.

- U jednom trenutku sam zalutao. Bio sam u lošem društvu i ljudi su me poznavali kao problematičnog momka. Međutim, to nije dugo trajalo. Oženio sam se, dobio dva sina i porodica me je potpuno promenila. Danas imam potpuno drugačije prioritete.

Nedavno je drugi put postao otac, a otkrio je i zbog čega je mlađem sinu dao ime Džan.

- To ime mi se mnogo dopalo. U našoj porodici, kroz deset kolena, niko nije nosio to ime. Ima prelepo značenje i zato smo ga izabrali.

Kada je reč o planovima, pevač ističe da ne želi da žuri sa prvom pesmom.

- Još tražim pravu numeru. Ne želim da objavim pesmu samo da bih je imao. Važno mi je da to bude kvalitetna pesma po kojoj će me publika pamtiti. Voleo bih i da čujem mišljenje Jelene Karleuše kada pronađem ono što tražim.

Autor: N.B.