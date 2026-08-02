OVAKO JE IRMA TOPOLOVIĆ STIGLA DO FINALA 'PINKOVIH ZVEZDA': Iz kruga u krug ostavljala žiri i publiku bez reči svojim vokalom (VIDEO)

Irma Topolović jedna je od finalistkinja ovogodišnje sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a do završnice prestižnog muzičkog takmičenja stigla je zahvaljujući odličnim nastupima, snažnim interpretacijama i vrednom radu sa svojom mentorkom Viki Miljković.

Tokom takmičenja Irma je pokazala da se odlično snalazi u različitim muzičkim pravcima, pa je publiku i žiri osvajala hitovima najvećih regionalnih zvezda. Na početku se predstavila pesmom "Starija" Stoje, a potom je izvela i veliki hit svoje mentorke "Obeležena", čime je nagovestila da će biti ozbiljan kandidat za finale.

Usledile su zapažene interpretacije pesama "Tvrđava od ljubavi" Tanje Savić, "Crveni lak" Sanje Đorđević i "Uspomene" Aleksandre Prijović, dok je posebne pohvale dobila nakon izvođenja numere "Razlika" Viki Miljković.

Irma je nastavila da niže uspešne nastupe pesmama "Da si nekad do bola voleo" i "Trula višnja" Cece Ražnatović, "Incident" i "Tako mlada" Tanje Savić, kao i bezvremenskim hitovima "Srećo moja" i "Ciganine ti što sviraš" Silvane Armenulić.

Na njenom repertoaru našle su se i pesme "Ubile me oči zelene" i "Tamo gde si ti" Zorice Brunclik, "Da li si dobro spavao" Viki Miljković, "Sto puta sam se zaklela" Cece Ražnatović, "Nevera moja" Vesne Zmijanac, "To mi nije trebalo" Done Ares, kao i energična "Romale, romali" Ane Nikolić.

Iz kruga u krug Irma je pokazivala sigurnost na sceni, emotivne interpretacije i vokalnu zrelost, a uz savete mentorke Viki Miljković uspela je da izbori plasman u veliko finale.

Autor: N.B.