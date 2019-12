Krstić za Pink u specijalnoj emisiji ''NIŠTA VIŠE NIJE DALEKO'' povodom otvaranja deonice auto-puta ''MILOŠ VELIKI'' od Surčina do Obrenovca: Auto-putevi su žila kucavica, ono što donosi investicije!

Na TV Pink možete pratiti specijalnu emisiju povodom otvaranja deonice auto-puta.

Specijalna emisija ''Ništa više nije daleko'' posvećena je otvaranju deonice auto-puta ''Miloš Veliki'' od Surčina do Obrenovca.

Otvaranju ovog dela auto-puta prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće auto-putem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara.

Završetkom i tog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Ccačka će moći da se stigne za oko sat vremena. Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.

Najveći most kod Obrenovca dužine 1.581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88.000 kubika betona i više od 11.500 tona aramature.Takođe, u trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta.Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom "krletke", što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.

- Rok je ispoštovan. Sve što je izvedeno je po tehničkim standardima, zajedno sa pravilima svrhe. Sve je na kraju završeno kako treba – rekao je Vladimir Stanojević iz Instituta za puteve.

- Kompletno opremeljeni završni radovi, signalizacija, sve je ušlo u tu cenu, rekao je on i dodao da vrednost projekta deonice Surčin-Obrenovac je 233,36 miliona dolara.

Kako je marketinški stručnjak Nebojša krstić rekao, to što je TV Pink poslao ovoliko izveštača ukazuje da je ovo otvaranje jedne veoma značajne saobraćajnice.

- Mislim da je stavljanje pažnje građana na izgradnju, ono što im je dato na korišćenje, važno. Auto-putevi su žila kucavica, ono što donosi investicije, kada su takve stvari u fokusu to je dokaz da je kriznih situacija sve manje i da smo promenili svoj diskurs – smatra on.

Ista kompanija China Communications Construction Company, koja je gradila Pupinov most je radila i na ovom projektu.

- Uvek kada se ovakvo nešto dešava dobro je za bilateralne odnose za Srbiju. Ništa nije bolja čestitka od situacije kada radimo ovako velike poduhvate sa drugim državama, jer nas to povezuje, jer velike države onda imaju interes da Srbija bude stabilna – smatra on.

Kako je Krstić rekao, do danas je bilo nezamislivo da može od Surčina do Čačka da se stigne za sat vremena.

- Sve deluje kao film, u podne će biti pušten saobraćaj. Svako ko krene ka Čačku danas će se uveriti da se Srbija promenila dramatično – smatra Krstić.

Prema njegovim rečima, svaka ova saobraćajnica je dokaz da zemlja ima perspektivu, kaže Krstić i dodaje da je ovo pokazatelj da vlast radi dobro svoj posao.

- Ova deonica premošćava obilaznicu oko Beograda, i kolosek kružni Ostružnica - Batajnica, rekao je on i dodao da ova deonica povezuje auto-put ''Miloš Veliki''

Krstić je naveo da je svaklo otvaranje auto-puta ulazak Srbije u normalnost i novui perspektivu za mlade.

- Dakle, što više ovakvih datuma nam treba. A za 7-8 dana imaćemo otvaranje i nove deonice auto-puta. Već sam i ja zaboravio o koliko projekata smo govorili - rekao je Krstić i dodao da su ovo stvari koje su normalne.

Kako je on objasnio, nije bitno ko je izgradio put, bitno je da mi imamo auto-put.

- Danas ko pokušava da opstruira ovu ideju je neprijatlej Srbije. Ovo su teme od kojih se živi - zaključio je Krstić.

Stanojević je dodao da je ovo najsvavrmenija i najbezbednija saobraćajna deonica u Srbiji.

- Gradilište je živa stvar, mi smo imali dobru komunikaciju sa poslodavcima, tako da većih problema nismo imali – istakao je Stanojević.

Svečanom otvaranju deonice auto-puta od Surčina do Obrenovca prisustvuju premijerka Ana Brnabić, član Predsednitšva BiH Milorad Dodik i ambasadorka Kine Čen Bo.

Predsednik Vučić je zajedno sa Anom Brnabić, Miloradom Dodikom i ambasadorkom Bo prošetao mostom na Savi i razgovarali sa predstavnicima medija.

Otvaranju deonice su prisustvovlai i članovi Vlade Srbije.