U ekskluzivnoj ispovesti za Televiziju Pink Goran Papić objašnjava zašto je postao meta napada Dragana Đilasa i njegovih saradnika.

- Tog dana je posao koji smo obavili izgledao rutinski. Nisam ni sanjao da ću se jednog dana, zbog toga što sam zajedno sa svojim kolegama pošteno obavljao svoj posao trudeći se da sklonim drogu sa ulica, naći na meti opozicionih lidera – započinje svoju eksluzivnu ispovest zamenik načelnika SBPOK Goran Papić.

Ističe da je i sam roditelj 12-godišnjeg deteta, te da je svestan koliko je roditeljima važna bezbednost njihove dece.

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, u kojoj je Papić radio, 2016. godine došla je do operativnih saznanja da se Milan Dabović bavi distribucijom veće količine narkotika. Jednog dana stigla su saznanja da Dabović po Beogradu vozi veću količinu narkotika, a akcijom je rukovodio upravo Papić.

- Kolega i ja smo se podelili u više timova i počeli smo da Dabovića pratimo po prestonici. Dolaskom na Brankov most pomenuti je krenuo da vozi brže, da menja trake i da se ponaša krajnje neobično. Nismo bili sigurni da li vozi bahato ili je jednostavno primetio da je praćen – priča za Papić za Pink.

Dodaje da je prethodno utvrđeno da Dabović ima falsifikovane italijanske tablice na vozilu, pa je odlučeno da se ne rizikuje i da se automobil zaustavi.

- Okružili smo njegovo vozilo sa naša četiri, kako ne bismo ugrozili ostale učesnike u saobraćaju. Bezbedno smo ga blokirali, pritrčali vozilu, ali se Dabović u tom trenutku zaključao. Insistirali smo da otvori vrata, što je on odbijao, pa sam bio prinuđen da heklerom razbijem staklo. Otvorio sam vrata i zajedno sa kolegama ga izvukao iz vozila – priseća se Papić.

Tom prilikom je, kaže, primetio da uhapšeni ima torbicu oko vrata. Kada ju je otvorio, unutra se nije nalazilo oružje, kako se pretpostavljalo, već dva paketa umotana najlonom.

- Pretpostavili smo da se radi o narkoticima, a kasnije se ispostavilo da je reč o kokainu vrhunske čistoće. Prevezli smo ga do naših prostorija, obavili razgovor sa njim, pozvali tužioca i uradili sve onako kako propisi nalažu – kaže Papić.

Veštačenjem je utvrđeno da je pronađeni kokain vrhunske čistoće, a bilo ga je oko 2,4 kilograma. Višestrukim uvećanjem ove količine može se dostići ulična vrednost do nekoliko stotina hiljada evra.

Nikolić: Napadi na Papića su nemoralni i neljudski

Kriminolog Zlatko Nikolić napade lidera opozcije na policajca Papića objašnjava sledećim rečima: - Šta biste vi uradili da vam je interes povređen? Na balkanskom prostoru je "logično" da branite ženin rod, kako se to kaže u Nišu i okolini. To se od vas i očekuje, a ako u tome postoji i neki interes, onda utoliko pre – kaže Nikolić za Pink. Papić je, kaže, samo "predmet za šutiranje", po onoj staroj "kad ne možeš da biješ konja, onda šutiraš samar", jer liderima SzS, kako ocenjuje, smeta neko drugi – državni funkcioneri. - Šta bi drugo policajac trebalo da uradi, osim da uhapsi osobu sa 2,4 kilograma kokaina? To je njemu posao! - ističe Nikolić. Ovakvi napadi, kako kaže, iritiraju sve policajce, dok kod nekih plašljivijih, kojima deo opozicije preti i otkazima kada dođe na vlast, izazivaju vrstu anksioznosti. Ovakvi napadi su, ocenjuje, nemoralni i neljudski.