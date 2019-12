VUČIĆ: Vitalni interes Srbije je mir i njegovo očuvanje! Ne verujem u bajke, verujem u rad, trud i napredak!

Naš cilj je očuvanje mira i stabilnosti u regionu, kako bi se nastavio napredak Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Palate Srbija, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Predsednik Srbije istakao je da se velike količine novca iz budžeta izdvajaju za zdravstvo.

- Uradićemo sve da ljudi ne moraju da putuju u veće gradove da bi rešili svoje zdravstvene probleme. Takođe plata je za 30 odsto veća nego ranije. Nastavićemo da povećavamo plate, ali očekujemo i veću produktivnost – rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je današnji dan poruka mladima da ostanu u svojoj zemlji.

Komentarišući današnji samit u Tirani i dolazak Mila Đukanovića na isti, Vučić je rekao da je veoma zadovoljan zbog toga.

- Želim da verujem da u budućnosti postoji savez triju zemalja – Srbije, Albanije i Crne Gore, ne u političkom smislu. Daću sve od sebe da ostvarimo ekonomsku saradnju i protok robe bez problema – prokomentarisao je predsednik Vučić posetu crnogorskog predsednika Tirani.

- Evropski savet nas ne pita za odluke. Mi sve radimo zbog naših građana. Sve radimo jer ćemo imati jedinstvenije tržište. Omogućićemo lakše kretanje, ne samo za strance, a to će povećati BDP, a da se pravdamo Evropi, ne pada nam na pamet – rekao je Vučić.

Vučić nije želeo detaljno da komentariše aktuelno stanje u SAD.

- Ne bih mnogo da komentarišem unutrašnju politiku Amerike. Mi smo suviše mali da bi se na bilo koji način mešali. Ovo je samo moj lični stav – rekao je Vučić.

Medijski napadi na predsednika Vučića i njegove saradnike, Vučić kometariše rečima da je to prava slika medijske slobode u Srbiji.

- Kada bi bojao naslovne strane i sate gde nije vođena kampanja protiv mene u pojedinim medijima, to bi bilo teško. To je dobro za zemlju, to oslikava evropski duh. Do 2012. nismo imali ni jednu televiziju koja je pričala protiv režima. Pitam se gde su mi stanovi i kuće u Atini, Beču i šta je bilo sa Jovanicom, kafanom Franš? Nadam se da će Tužilaštvo da otkrije pravu istinu – rekao je predsednik Vučić.

Vučić se osvrnuo i na napade na Gorana Papića koji je uhapsio Dabića sa kokainom.

- Pogrešio je što je baš njega tada uhapsio, i sada je na udaru – dodao je predsednik Srbije.

- Niko ne komentariše da su sada veće plate – rekao je predsednik Srbije.

Vučić je prokomentarisao i napade na ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića.

- Stefanović je na meti jer je uradio nešto što niko od njegovih prethodnika nije. Smanjio je 10 do 12 puta smanji mafijaška ubistva. Ove godine imate 12 odsto manje mafijaških ubistava – rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je zadovoljan onim što je uradio.

- Svi oni koji nisu za Vučića su geniji. Kakvi li su geniji kada ih ti kreteni, kako ih nazivaju, kada ih baš oni pobeđuju - rekao je Vučić, i dodao:

- Kada god napadaju nekog ko je vredan i borac je, ja nemam problem sa tim. Znam da sam ja kranji cilj. Imaće uskoro izbore.

EU poziva Prištinu na brže formiranje Vlade, a predsednik Vučić kaže da je cilj Srbije očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

- Vitalni interes Srbije je mir i njegovo očuvanje. Kada sam se pridružio naporima Srpske liste da se izjave ne kažnjavaju zatvorom, skočilo je četiri ambasade kako ne treba da menjam istoriju oko koje su se usaglasili. Istovremeno oni ćute kada kažu da u Jasenovcu nisu bili logori. U Račku je poginulo 40 ljudi za koje se veruje da su pripadnici OVK. Sve što je dozvoljeno nijma, nama nije, čak i pravo na dručije mišljenje – rekao je Vučić, naglasivši da je jedini način da se nastavi dijalog ukidanje taksi.

- Kada su pričali da će krenuti pregovori, ja sam rekao da to još neće da se desi. Ako ne možemo da nastavimo razgovore, bar da sačuvamo mir - dodao je Vučić, i istakao da ukoliko se ukinu takse, za razgovore smo spremni.

Plate medicnskih sestara u Srbiji, ali i ostalih zaposlenih u javnom sektoru veće su u poređenju sa 2014. godinu. Vučić je dodao da platu, što se privatnog sektora tiče, određuje tržište.

- Imam samo procente u ovom trenutku. Koliko god da je danas, veće su. Povećanje prosečnih zarada u odnosu na pre smanjenja 2014. u procentima su veće: MUP-u je 26, Vojska 24 odsto, Zaposleni u osnovnom i srednjem 29 odsto, doktori medicine 29,6. Plata medicnskih sestara u 2012.godni nije prelazila 28.000, sada oko 50.000 dinara. To je malo ali očekujemo da će biti veće. Njihova plata je bolja za pet godina za oko 40 odsto – rekao je predsednik Vučić, dodajući da je prosečna plata danas oko 500 evra, i da je to trenutno najveća u skorijoj istoriji.

Istakao je da se ovih dana u KC se 20 sestra vratilo iz inostranstva i privatnog sektora.

- Ne verujem u bajke, verujem u rad i trud. Nastavićemo neke zemlje da sustižemo, neke smo i već sustigli – dodao je Vučić.

- Jel očekujete da neko može da izmisli tako nešto – pitao je predsednik Vučić komentarišući ono što je u javnost izneo uzbunjivač Lazar Lešnjak koji je okrivio svog kuma predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća.

- Mislite da neko može tako javno da izađe i da kaže. To dovoljno govori – dodao je Vučić.

Komentarišući stav Crne Gore oko svojine crkava i manastira, Vučić je istakao da se nada da će se stvari rešavati dijalogom i kompromisom.

- Mi dugu vrstu političke moći nemamo – rekao je predsednik Vučić.