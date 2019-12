U Tirani je održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije, Edija Rame i Zorana Zaeva u okviru inicijative "mali Šengen".

Predsednik Vučić je nakon sastanka sa Ramom i Zaevim rekao da je dogovorena veća integracija organa za vanredne situacije, zajedničko delovanje vatrogasnih i policijskih jedinica u slučaju požara, poplava, zemljotresa i slično.

Kaže da će se raditi na umrežavanju sistema tako da se može odmah reagovati, što je od izuzetnog značaja, što se pokazalo posle zemljotresa u Albaniji.

- Sledeći susret će biti krajem januara u Beogradu i biće istorijski. Već pre kraja godine prelazićemo granicu samo sa ličnom kartom, a za nas je mnogo važnije to što smo kreirali softver koji su svi prihvatili. Jedinstveno tržište rada je dogovoreno, pa ako Albanac ili Makedonac pređe u Srbiju, dovoljno je da koristi svoj telefon ili kompjuter i da se prijavi za želju sa radom. Dakle, ako Albanac pređe u Srbiju i poželi da radi, mi ćemo već imati njegove podatke, jer smo umreženi. Tako će biti i u obrnutom slučaju. U roku od 5 dana on če dobiti evidencioni broj i može da radi na teritoriji naše zemlje sve što želi i obrnuto. To je revolucija i fantastična vest. Pokrićemo mnogo rupa - kaže Vučić i nastavlja:

-To će značiti dramatični priliv investicija, jer je važno strancima da imaju sigurnost na teritoriji. -Ovo je izuzetna vest i nešto što će značiti ogromne promene – ističe on.

Na Tabanovcima hoćemo, dodaje, da povećamo broj traka, carinskih vaga...

- Od 1. decembra smo uspostavili da nam radi fito sanitarna inspekcija, pokušaćemo dodatno da se približimo u carinama – rekao je predsednik i dodaje da žele i da nam carine rade 24 sata. Bilo je govora i o ovlašćenim ekonomskim operaterima, dodao je Vučić. Hoćemo, kako kaže, da razgovaramo i oko zelene energije, što nije laka tema.

- Kada neko kroči na beogradski aerodrom niko ga više neće zaustavljati u Skoplju ili Tirani i obratno - kaže predsednik.

Odgovarajući na pitanja novinara o protestu u Tirani, predsednik Vučić je rekao da je zaista zadovoljan razgovorima sa Ramom i Zaevim, a da je na proteste navikao.

- To je normalno u demokratijama i ne vidim nikakav poseban problem, ali mi se čini da su ti ljudi više okrenuti prošlosti – ističe predsednik i dodaje:

-Nisam fasciniran kada neko pogrdama hoće da promeni politički stav, neću svoj odnos promeniti niti ja, niti Edi Rama. Ne ide to tako - rekao je Vučić.

- Osećao sam se odlično, doneli su mi lep čaj da popijem. Mislim da neki ljudi ne razumeju realnost i ne žive u sadašnjosti, a tek nemaju viziju budućnosti. Mislim da će ovo i Beogradu, i Skoplju, i Tirani doneti napredak – kaže on.

Kaže da neki ljudi ne razumeju relanost i ne vide da inicijativa o regionalnoj saradnji će doneti Beogadu, Skoplju i Tirani više novca, bolji zivotni standard i omoćiti ostanak i opstanak ljudi na svojim ognjištima.

On je rekao da razume odsustvo Prištine, ali njegova pamet, kaže, ne dopire dotle zašto nema Sarajeva, kojem su ovi dogovori svakako u interesu.

- Ako nekome sve ovo odgovara to je BiH, a zašto ljudi nisu u tome, moja pamet ne dopire dotle, onda su oni mnogo pametniji od mene, ako vide probleme u svemu ovome – rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara zašto se i BiH nije priključila.

- Moj posao je da vodim računa o interesima Srbije, dobro sam izračunao šta je u interesima Srbije – istakao je predsednik.

-Razumem kad neko iz Prištine kaže da postoje politički razlozi, 'mrzimo Srbiju, jer Srbija neće da prizna Kosovo'. To ne mogu da opravdam, ali mogu da razumem da se nalaze u produžetku izborne kampanje i da nisu sigurni da li će formirati vladu, pa ja to tumačim na taj način, iako nije dobro kada se ponašate kao partijski orjentisani, a ne brinete o interesima, kako vi kažete, zemlje, kako mi kažemo, pokrajinskih organa vlasti, svejedno je, to su malo viši interesi i važniji od interesa partije - rekao je Vučić.

Kada je reč o Crnoj Gori, pre neko veče je, kaže, razgovarao sa predsednikom Đukanovićem.

-I sutra ćemo otvoreno razgovarati. Bilo bi dobro, važno. Ja ne krijem da oni to mogu da odbiju, svako može da odbije, nikoga ne moramo da molimo, ali mislimo da bi to bilo dobro, za Crnu Goru i za ceo region - rekao je Vučić posle trojnog sastanka u Tirani.