JANJUŠEVIĆ ZA KONTRAVIZIJU: Opozicija stalno zabilazi građane, njima ni Bog ne bi valjao! Za razliku od njih, ljudi su uvek na prvom mestu SNS-u

Krsto Janjušević narodni poslanik u Skupštini Srbije bio je gost Lavu Pajkiću u emisiji Kontravizija koja se emituje na Pink televiziji.

Janjušević je gostujući u Kotraviziji rekao da jedan deo opozicije bojkotuje Skupštinu, ali samo ono što im ne odgovara. Kako objašnjava, njih je nemoguće naći u poslaničkim klupama, ali su redovni u redovima za dnevnice.

- Mi nastavljamo da radimo uprkos njihovim nedolascima. Uveliko donosimo nove zankone. Članovi SZS ne dolaze tu, ali dolaze u onaj deo Skupštine gde se upisuju za dnevnice. To ne propuštaju. U principu, ne postoji ni jedan razlog da oni bojkotuju, ali verovatno je to neka njihova strategija – kazao je Nušović.

Najavljen bojkot predsotjećih izbora od strane opozcije Janjušević objašnjava rečima da im ne odgovaraju institucije i uslovi koje su upravo oni postavili još dok su bili na vlasti.

- Pa 2000. su im valjali izborini uslovi koji su bili isti kao i do sada. Od 2012. godine počeli su da im smetaju, verotvano zbog rezultata koje imaju. Sada su se fokusirali da im i ne valjaju institucije i uslovi koje su sami donosili – kazao je on i podsetio da je naudaru opozcije i javni tužilac Zagorka Dolovac, koju je upravo ta ista opozcijanekada podržavala.

- Napadaju RTS gde niko nije promenjen otkada su oni tamo postavljali. Međutim, oni kada su bili na vlast, kompletno su smenjivali one koji ih nisu podržavali. Postoji izreka „Ni Bog im ne valja da se pojavi“. Mislim da kada bi sišao sa nebesa, Boško bi ga propitao o porodičnim vrednostima, Đilas bi ga ispitao oko reklamnog prostora, a Sergej bi ga verovatno opsovao – dodao je Janjušević.

- Oni zaobilaze građane, njih na terenu nema. Mi smo stalno sa ljudima – rekao je.

- Do 2012. godine bila je veća verovatnoća da proradi vulkan, nego da proradi asfaltna baza za neku denoicu autoputa. Svako pitanje investora je gde su aerodrom i autoput. Zbog toga Vlada Aleksandra Vučića ima odgovore sada na ta pitanja. Do 2012. godine ljudi jesu leteli, ali sa posla. Sada je to drugačije – rekao je.

Kako kaže, Jeremić i Đilas su za vreme svoje vladavine radili samo ono što je njima u interesu.

- Njih nisu zanimali vozovi i putevi. Samo ono što njima odgovara. Jeremić je više vremena proveo u vazduhu nego neke vrste ptica – objašnjava Janjušević.

On predviđa da će članovi opozcije, upravo zbog slabe podrške građana, vremenom postajati sve nervozniji.

- Svesni svog rejtinga, biće sve nervozniji – kazao je on, ističući da očekuje sve radikalnije mere opozicje.

- Jovo Bakić sprema revolucionarni sud. Ponašaju se kao da su iznad naraoda. Ja sam ponosan što sam deo političke opcije koja se bori za opšte dobro. Mi nemamo problem da kažemo da među našim politčkim neistonišljenicima ima dobrih ljudi, ali ne podržavamo nasilnike. Danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću Srbija je u svetu postala šahista, a ne šahovska figura kojom upravljaju mnogi – objašnajva Janjušević.