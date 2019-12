VUJOVIĆ: ZA OPOZICIJU NISU PROBLEM USLOVI VEĆ GRAĐANI KOJI IH NEĆE

Predstavnici dela opozicije su svesni da nemaju podršku građana, jer nemaju ni program koji bi im ponudili. Strašno je što se u orkestriranim napadima na neistomišljenike služe najbeskrupuloznijim lažima i uvredama, rekla je članica Predsedništva Srpske napredne stranke i predsednica opštine Savski venac Irena Vujović.

U tim napadima nisu na meti samo Aleksandar Vučić i njegova porodica, već svi oni koji se usude da misle drugačije od tih opozicionara, kao što je bio slučaj sa pojedinim ličnostima iz javnog i kulturnog života, rekla je Vujović.

* I sami ste na meti prostačkih napada pojedinih predstavnika opozicije.

- Svako ko u Srbiji vredno radi i bori se za sigurnu budućnost građana, ne razmišlja o sebi, već o najboljem mogućem interesu naše zemlje i naroda, na udaru je onih čiji je jedini cilj da se domognu vlasti i državne kase. Napadi na mene lično nikada se nisu odnosili na moj rad. Vređali su me kao ženu, zbog moje političke pripadnosti partiji koja zemlju vodi sigurnim putem u budućnost, jer pojedinci iz opozicije ne mogu da prihvate prosperitetnu i uglednu Srbiju kakva je danas. Žene su sve više zastupljene na odgovornim državnim funkcijama. One uspešno obavljaju svoje radne zadatke i postižu zapažene rezultate. To što bi neki iz razjedinjene, dezorijentisane i bezidejne opozicije želeli da vide ponižene i obespravljene žene u Srbiji najbolje govori o njima.

* Kao predsednica jedne beogradske opštine, kako gledate na ponašanje svog kolege Marka Bastaća, predsednika opštine Stari grad?

- O Marku Bastaću i njegovom vođenju opštine izjasniće se nadležni državni organi. Srbija je pravna država i verujem da će institucije sankcionisati i procesuirati odgovorne za korupciju i uzimanje mita. Dugogodišnja praksa DS je bilo ostvarivanje lične koristi na račun svih građana, što nikako nije smelo da se dogodi i što je dovelo do velikih dugova. Marko Bastać, funkcioner Đilasove stranke, izgleda je nastavio tu praksu bavljenja politikom isključivo kao mehanizmom za lično bogaćenje.

* Šta mislite o najavi opozicije da će bojkotovati izbore?

- Srpska napredna stranka želi da naredni izbori budu održani po svim demokratskim standardima. Ne plašimo se konkurencije, a sigurni smo da će dosadašnji pozitivni rezultati preduzetih reformi biti dovoljan razlog da ponovo pobedimo na izborima. Opoziciji nisu problem izborni uslovi, već građani koji ne žele da glasaju za njih. Svesni su da će doživeti debakl na izborima, zbog toga stalno i pričaju o bojkotu.

* Mada bojkotuju institucije, opozicionari uredno primaju poslaničke i odborničke plate, poput Dragana Đilasa u Skupštini grada. Kako to komentarišete?

- Njihova osionost je samo pokazatelj na koji način se predstavnici opozicije odnose prema ljudima koji su im omogućili mandate, kao i prema svim ostalim građanima. Takvo ponašanje se i očekuje od Đilasa, čije su firme ostvarile poslovni prihod od 619 miliona evra u vreme vlasti DS. Oni ne poštuju ni institucije ni građane, a vlast bi da osvajaju na ulici, jer su svesni da nikada ponovo neće moći legalno da pobede na izborima. Gradnjom fabrika, auto-puteva, bolnica, vrtića, škola i otvaranjem novih radnih mesta SNS je utro put za bolji život svih građana Srbije i to je ono što se ne može osporiti. Pogubna politika ostataka prethodne vlasti uveliko plaća ceh još od prethodnih izbora i oni smatraju da im je bojkot jedina preostala mogućnost.

* Kakav rezultat za Srpsku naprednu stranku očekujete na izborima sledeće godine?

- Srpska napredna stranka će, kao i na prethodnim izborima, pred građane izaći sa ostvarenim rezultatima i jasnim planovima za budućnost. Uradili smo mnogo, uradićemo još više. Sigurna sam da će građani podržati trud, rad, marljivost i posvećenost koju ulaže naš predsednik i svi mi zajedno sa njim i da će, kao i do sada, pošteni i časni ljudi u Srpskoj naprednoj stranci prepoznati snagu i znanje, koje može svima nama da omogući budućnost kakvu želimo zajedno da gradimo. Verujem da dobro uvek pobeđuje, zato sam i sigurna u pobedu naše stranke.

* Rekli ste jednom prilikom da ste sve sto znate o politici naučili od predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Šta ste od njega najviše usvojili?

- Aleksandar Vučić je čovek ogromne snage, volje, hrabrosti, pravi vizionar i borac koji se, uprkos brojnim pritiscima, neumorno bori za Srbiju i srpski narod. Od njega sam naučila da je bitna predanost ideji za ostvarenje pravih ciljeva za dobrobit Srbije i svih njenih građana. Naučila sam da je odgovornost prema ljudima i zemlji važnija od svakog pojedinca i da je mukotrpan rad jedini put kojim se postižu ciljevi. Zahvalna sam mu što je svima nama u Srpskoj naprednoj stranci uvek bio velika podrška i oslonac.

Šta je urađeno na Savskom vencu

- rekonstruisali pet dečjih igrališta

- izgrađeno novo, moderno igralište u Ulici Ljutice Bogdana

- izvedeni neophodni radovi u svim osnovnim školama i vrtićima

- eko-patrola uredila više od 50 javnih površina

- u saradnji sa gradskim JKP rekonstruisano više ulica na Savskom vencu, među kojima je i Resavska

- zamenjeni su kontejneri

- pojačana javna rasveta na više lokacija

- obnovljeno više fasada

- oko 2.500 penzionera putovalo na besplatne dvodnevne i jednodnevne izlete

- deci obezbeđeno više od 15 besplatnih sportskih i edukativnih programa, među kojima je i škola stranih jezika - engleskog, nemačkog i ruskog

- prvaci obradovani rančevima i školskim priborom za prvi dan škole

- za sve mališane do 12 godina obezbeđeni novogodišnji paketići

- počinje sufinansiranje radova na unapređenju svojstava stambenih zgrada. Prvi konkurs je završen, do kraja godine još jedan konkurs