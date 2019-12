POLITIČKE BORBE SU SE PRENELE I NA SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU: Udarom na patrijarha Irineja se bore protiv sopstvene države (VIDEO)

Političke borbe prelile su se i na Srpsku pravoslavnu crkvu, a iza "pobunjenih" u SPC stoji deo Saveza za Srbiju, smatraju sagovornici Pinka i ističu da se pojedinci udarom na patrijarha Irineja bore protiv sopstvene države.

Lađević ističe da su se političke borbe prelile i na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Očigledno grupa vladika, odnosno episkopa želi da preuzme tron od patrijarha Irineja i to na krajnje brutalan način da ga proglasi nesposobnim. Do sada su podmetali raznepriče, između ostalog i da boluje od raka i drugih teških bolesti. To im je bioprobni balon, a afere će tek uslediti – rekao je Lađević.

Kako je naglasio, patrijarh Irinej je glas razuma u crkvi.

- Skup u Nikšiču se pretvorio u verbalni linč patrijarha. Vladika Atanasije prozvao je patrijarha da je jedan od najgorih u istoriji SPC. On je samo deo te ekipe na čijem jevrhu mitropolit Amfilohije i episkop Grigorije – dodao je Lađević.

Prema njegovoj oceni,žalosno je što se to dešava u SPC, što pokušavaju da na ovakav način nekogasklone, nekoga ko je glas razuma, ko predstavlja vernike.

Po svaku cenu neko želi da preuzme tron, a tron se preuzima zbog ličnih želja i ambicija, ali i zbog političkih.

- Većem delu javnosti je poznato da iza pojedinaca pobunjenih u SPC stoji deo Saveza za Srbiju, pre svega oličen u Mlađi Đorđeviću koji odavno sa njima u vezi, oni žele dasklone patrijarha, pa da sa tog mesta, sa mesta institucije kao što je SPCnapadnu Vučića – ukazao je Lađević i ocenio da je to sramotno.

Potpredsednik Narodne skupštine Vladimir Marinković kaže da već neko vreme postoje pokušaji da se unesu nemiri u SPC.

- Nažalost kritikuje se patrijarh koji jeste glas razuma, koji iako je crkva odvojena od države, uvek je slao poruke pomirenja koje su imale za cilj da naš narod i državanapreduju – rekao je Marinković.

Kako je dodao, patrijarh Irinej nastoji da održi naš narod sabornim, da mu pomogne u svim teškim vremenima, posebno u izazovima rešavanja problema na relaciji Beograd -Priština jednog od najbitnijih problema za našu državu, u procesu ekonomskohnapredovanja, ako i daljeg strateškog puta Srbije u EU.

- Neki fundamentalisti u crkvi, za koje prevenstveno mislim da hoće da ostvare sopstvene lične interese i da vrate stanje u Srbiji na ono pre 2012. godine kada ih niko nije kontrolisao, kada su se bogatili i uništavali fabrike i kada su uzeli 400.000radnih mesta, na sve načine pokušavaju to i danas da urade. To pokušavaju ipreko crkve i nekih episkopa koji im u tome pomažu – rekao je Marinković.

Kako je dodao, najgore je što oni ne shvataju svoju ulogu ne shvataju da kao svešteni ljudi treba da pomažu svoju državu.

Udarom na patrijarha Irineja bore se protiv sopstvene države.

Marinković je istakao da je patrijarh Irinej u najtežim momentima bio uz državu, a njegove poruke su bile poruke mira.

- On je vizionar i pomaže državu. Oni episkopi koji se bave politikom to bi trebalo da rade na korist građna - istakao je potpredsednik Skupštine Srbije.