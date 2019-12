VUČIĆ: Prezirem bahatost funkcionera i spreman sam da se politički obračunavam sa takvim ljudima, a pozivam i Tužilaštvo da reaguje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je spreman da se politički obračuna sa bahatim ljudima i zamolio državne organe da uvek reaguju na takve stvari.

Predsednik Vučić je, povodom tvrdnji Marinike Tepić da su srpski privrednici plaćali za povlačenje priznanja Kosova, pa čak i novcem od isporuke oružja, izjavio da mu nije jasno šta je politička namera takvih reči, ali je siguran da su svi u Srbiji razumeli o čemu se tu radi.

- Nekada su nas napadali i govorili što ne izdvajamo novac da lobiramo u SAD, što ne lobiramo da popravimo situaciju za naš narod na Kosovu i Metohiju, a kada uspemo nešto da popravimo, kažu - izdvajali ste novac - primetio je Vučić.

Vučić je upitao šta je namera i smisao svega toga, i šta, oni koji takve izjave daju, žele time da postignu.

- Da ne brinemo za naš narod na KiM? Šta je smisao takvih trvdnji? Kao što nisam razumeo smisao nekih drugih stvari - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da bi, kada je reč o aferama, želeo da čuje suštinu i da budu kažnjeni odgovorni, posebno oni bahati, kriminalci, korumpirani, ali da je potrebno da se objasni šta je smisao svega toga.

- Objasnite mi nekad političku nakanu i nameru svega toga. 'Ajde tek da nešto kažemo protiv Vučića i Vlade Srbije... - dodao je Vučić.

Kako navodi, ne želi da izgovara loše reči, čak ni o njegovim političkim protivnicima, jer je to, kaže, sasvim besmisleno.

- Čini mi se da je svaki čovek u Srbiji pravilno tu izjavu razumeo i da je svima jasno. Niko nije glup, da ne zna šta je namera takve izjave - rekao je Vučić.

Vučić je, na pitanje da li je potrebno da neko bude u SNS-u kako bi se izgradio hotel i kako bi se ušlo u tako velike poslove, rekao da svi ljudi u Srbiji imaju nekoga ko je u SNS-u jer ona ima pola miliona članova.

Podsetio je da ljudi često nešto izmisle, lažu, misleći da će da zaboravi šta je pričano, kao u slučaju Jovanjice.

- Neću da ispustim tu priču, jer je pokazala kako lažovi misle da formiraju javno mnjenje u Srbiji - rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne voli bahatost ljudi, ali i dodao da ih ima u svim partijama.

- Spreman sam da se politički obračunam sa takvim ljudima uvek, ali molim i državne organe da uvek reaguju na takve stvari - rekao je Vučić.

Ipsilon krak biće otvoren pre kraja godine

Ipsilon krak Koridora 10 od Subotice do graničnog prelaza Kelebija biće otvoren do kraja godine i smanjiće gužve na Horgošu tokom novogodiših praznika, izjavio je predsednik Vučić.

- U naredna tri dana, do Nove godine, otvaramo Ipsilon krak od 25 kilometara, koji su građani dugo čekali - naglasio je Vučić.

Kaže da su mu, kada je 2013. godine otvarao jednu od pet ili šest fabrika u subotičkoj industrijskoj zoni, ljudi iz Vojputa predložili da završe Ipsilon krak i da se sada taj projekat i završava.

- To će biti veliko rastrećenje za Subotičane. Više neće morati svi da idu na Horgoš pošto će imati autoput i do Kelebije - dodao je Vučić.

Moram da vodim računa o srpskom narodu i Srpskoj crkvi u Crnoj Gori

Vučić je rekao da danas, povodom Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, da nema pravo da se meša na direktan način na nešto što se događa u drugoj zemlji, ali je istakao da je Srpska pravoslavna crkva jedina kanonski priznata crkva.

Vučić je takođe rekao da neće da odgovara vladiki Amfilohiju, jer, istakao je, ne želi dodatno da deli naš narod u Crnoj Gori.

Upitan "ima li nade za Srbe i našu crkvu u Crnoj Gori, da li će sporni predlog zakona o crkvenoj imovini biti povučen i šta nas sve čeka ako zakon bude donet o ovakvom obliku", predsednik je kazao da je na najbolji mogući način, ljudski, prišao predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću i izneo mu svoje brige povodom tog zakona.

- On to posmatra drugačije. Naš pogled na Zakon je drugačiji, ali to se dešava u zemlji u kojoj je on predsednik - ukazao je Vučić.

Podsetio je da mora da vodi računa o tome da poštuje prava druge države, ali, s druge strane, i da pokaže uvek brigu prema opstanku srpskog naroda i SPC.

Ukazao je da su neki namerno želeli da pogrešno protumače izjavu, kojom je izneo viđenja tog pitanja iz dva ugla:

- Govorio sam da su Dedić i Crnogorska pravoslavna Crkva kao nevladina organizacija formirani pre 2006, i da je jasno da je jedini kanonski priznata SPC. Pokušavali su to da zloupotrebe - konstatovao je Vučić.

Vladici Amfilohiju, kaže, neće da odgovara uvredama na uvrede, niti želi da deli naš narod u Crnpoj Gori.

- Mogao bih, međutim, štošta da kažem o rezultatima u Crnoj Gori i na KiM i Amfilohija i onih koje je on podržavao - primetio je predsednik i podsetio da je za vreme onih koje Amfilohije hvali počinjen pogrom na Kosovu i Metohiji nad srpskim narodom, da je pod njima proglašena nezavisnost tzv. Kosova, a da danas imamo 17 zemalja koje su povukle priznanje.

- Ako ta politika nije bolja od one ranije, ako politika koja je odvela Crnu Goru nije bolja od današnje politike poštovanja prema Crnoj Gori, a koja nije ništa kriva za ono prethodno, onda ne znam....Uvredama na uvrede da odgovaram neću - zaključio je predsednik Vučić.

Posle glavnog odbora SNS može da se priča o mogućim koalicionim partnerima

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da treba sačekati konačnu odluku Agencije za borbu protiv korupcije, koja je preporučila smenu Milana Krkobabića sa mesta ministra bez portfelja zaduženog za javna preduzeća.

- Siguran sam da to nije konačan rezultat Agencije za borbu protiv korupcije. Da sačekamo mi konačnost tog akta, pa ćemo onda da reagujemo. Ja ne mislim da je Krkobabić bog zna šta napravio, ali da poštujemo institucije - rekao je Vučić novinarima u Vrdniku.

Vučić je rekao, komentarišući odnos sa Krkobabićem da su im odnosi veoma dobri.

- Kada su pravili Vladu 2008. rekli su da idemo na povećanje penzija 10 posto, a kriza stigla u Srbiju. Tada je krenula kao raketa da se diže javni dug Srbije. Doveli su dug do duplo većeg - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju koalicija, rekao je da polaže puno nade u projekat "Srbija 2025.", i dodao da će tek posle glavnog odbora stranke moći da da komentar sa kim će u koaliciju.

- Ako nismo dovoljno sposobni da se branimo od onih koji su najgori u ovoj zemlji, ne treba da nas bude - rekao je Vučić dodavši da imaju veoma korektnu saradnju sa SPS.

Predsednik je kolegama poručio da treba da se bore hrabro bez mazanja očiju.