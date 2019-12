Vaša TV N1 već tri dana obmanjuje javnost u vezi pitanja reprograma dugova za građevinsko zemljište Nade Topčagić. Vaši novinari pomno prate rad Skupštine grada. U poslednjih pet godina, više puta smo, kao odbornici glasali za tačke koje dozvoljavaju reprogram dugova prema Direkciji za zemljište. Ta akta dobijaju i Vaši novinari, navodi se u otvorenom pismu analitičara Nebojše Bakareca.

„Stoga Vaša TV i Vaši novinari jako dobro znaju sve o pomenutim dugovima. Zbog čega se onda pravite ludi i obmanjujete javnost? Kako ste oboleli od selektivne amnezije i neprofesionalizma, podsetiću Vas na činjenice, zbog toga što sam gradski odbornik već 11 godina, i živi sam svedok toga kako je žuti kartel opljačkao Direkciju i Beograd“, rekao je Bakarec.

Kako ističe, najdrastičniji primer pljačkanja Beograda su zloupotrebe u vezi sa gradskim građevinskim zemljištem.

„Nazovimo to „Demokratska pljačka Beograda“. Da se razumemo Ćosiću, radi se o „ozakonjenoj“ korupciji i pljački. To je bila organizovana pljačka gradskog budžeta u kojoj su učestvovali ne samo nesavesni investitori, već i mnogi iz tadašnjih gradskih struktura. Od 2004. do 2011. godine, Đilasov i Tadićev DS je nametnuo takvu koruptivnu regulativu u oblasti upravljanja građevinskim zemljištem, koja je investitorima omogućila da plate samo 10 odsto naknade za uređenje građevinskog zemljišta, čime su investitori sticali pravo na građevinsku dozvolu i otpočinjanje izgradnje. Posle toga hiljade investitora je prestajalo sa plaćanjem, izgradili su i prodavali objekte, a 90 odsto obaveza prema Direkciji (Gradu Beogradu) nisu izmirili, rekao je Bakarec.

Kako kaže, tadašnja Direkcija nije ni pokušavala da naplati neizmirene obaveze od dužnika, u najvećem broju slučajeva.

„Direkcijom je suvereno vladala DS tj. žuti kartel. Sedam godina direktor je bio Boris Ranković, čovek od najvećeg poverenja Borisa Tadića i Dragana Đilasa. Od tih sedam godina, tri godine gradonačelnik je bio Đilas. Suština je da su predstavnici DS u gradskoj vlasti i Direkciji, na osnovu štetnih propisa koje su sami doneli, od investitora tražili neodgovarajuća sredstva obezbeđenja od neplaćanja naknade - menice za fizička lica i ugovorna ovlašćenja za pravna lica. Morali su da traže bankarske garancije i hipoteke, kao efikasna sredstva obezbeđenja. Nisu to tražili, očigledno namerno“, rekao je Bakarec.

Kako kaže, kao posledica kriminalne uprave žutog kartela u Gradu i Direkciji tokom sedam godina, Grad Beograd je oštećen za 35 milijardi dinara, ili 291 milion evra!

„To je trećina Budžeta Grada. Od toga 12 milijardi štete je nastalo u vreme gradonačelnika tajkuna Đilasa. Za tih 35 opljačkanih milijardi moglo je da se izgradi 150 vrtića ili da se kupi 1.500 autobusa. A novac građana je završio u džepovima investitora i onih koji su tu pljačku omogućili. Sistem je bio tako postavljen da je omogućavao „odliv“ sredstava, umesto u Grad i Direkciju, u privatne džepove“, rekao je Bakarec.

Kako kaže, nova gradska vlast SNS je stopirala taj kriminal u oktobru 2013. godine i uvela nove procedure - traže se hipoteke ili bankarske garancije, i dodaje da od tada nema nijednog dinara duga novih investitora.

„Direkcija vodi nekoliko hiljada sudskih postupaka za naplatu potraživanja, a investitorima se obračunava zatezna kamata za period kašnjenja u plaćanju. Nova vlast SNS nije dozvolila da se izdaju ni upotrebne dozvole bez dokaza o plaćenim obavezama. Nova vlast je upisivala zabeležbu o sporu u katastru na sve izgrađene objekte za koje nije plaćena naknada za građevinsko zemljište, kako bi zainteresovani mogli da znaju da kupuju stanove za koje nisu plaćene obaveze Gradu Beogradu, i koje neće moći da uknjiže. Nova vlast je tim investitorima dužnicima ponudila i reprogram duga, te plaćanje na rate. Jedan od suinvestitora je bio i suprug Nade Topčagić. Ali i njega su prevarili pravi investitori, kojima je ustupio plac, da bi dobio dva stana. Time je on postao suinvestitor. A pravi investitori nisu platili naknadu, ugasili su firmu i dug je prešao na suinvestitora, ni krivog, ni dužnog. Nadi Topčagić i suprugu je kao i svim drugim dužnicima ponuđen reprogram duga, na zakonit način (plaćanje duga na rate, i otpis kamata). U svakom slučaju SNS je u oktobru 2013. godine zaustavila vrlo perfidnu pljačku Beograda tešku neverovatnih 291 milion evra. O tome televizija N1 nikad neće izvestiti“, navodi Bakarec.

Kako kaže, zbog toga ni Vi ni SZS, ni bivši funkcioner DS, Nikola Jovanović, ne treba da se obraćate Direkciji, već su prava adresa za pitanja u vezi sa pljačkom budžeta Direkcije i Grada, Dragan Đilas – bivši gradonačelnik, Boris Ranković – bivši direktor Direkcije i bivši šef Tadićevog kabineta, i konačno Rankovićev šef Boris Tadić, bivši predsednik DS.

„Uz to, ukoliko uopšte imate arhivu, a svaki ozbiljan medij je ima, i tamo možete potražiti podatke o tome ko je i kada opljačkao Direkciju za zemljište. Vi arhivu nemate, a i šta će Vam. Em niste profesionalan i nepristrasan medij, em je jedini cilj Vašeg infoprograma, da satanizuje i ruši postojeći sistem, prenošenjem ili kreiranjem lažnih afera“, rekao je Bakarec.

On je predložio TV N1 da snimi pravi dokumentarni film o tome kako je preko Direkcije za zemljište, opljačkan Beograd, za iznos od fantastičnih 291 miliona evra.

„Evo, neka nagrađeni novinar Adam Santovac istraži šta se sve dešavalo u Direkciji od 2004. do 2011. godine. Na primer, na koji način su investitori dužnici povezani sa žutim kartelom ili Draganom Đilasom? Lako ćete pronaći vezu investitora sa tadašnjim vlastima i pojedincima iz te vlasti. Lako ćete dokazati nameru nadležnih da oštete Grad time što su doneli loše propise. Naravno Vaša, a Šolakova i Đilasova TV, to neće učiniti zbog toga što bi morali da istražujete i mahinacije vašeg gazde Dragana Đilasa, i drugih lica rasutih u današnjim strankama žutog kartela (SZS, SSP, SDS…)“, rekao je Bakarec.