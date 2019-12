Stefanović: U 2019. godini rekordna zaplena više od 7,2 tone narkotika

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas da su 2019. godinu obeležili ogroman rad svih pripadnika MUP-a i rekordna zaplena više od 7,2 tone narkotika.

„Ogromnim radom ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u ovoj godini nastavili smo sa trendom smanjenja stope kriminaliteta. Za prvih 11 meseci na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 73.634 krivičnih dela, što je smanjenje u odnosu na isti period prošle godine kada je bilo 77.724 krivičnih dela“, rekao je Stefanović.

Ministar Stefanović je naglasio da su pripadnici MUP-a dobrim preventivnim radom uspeli da smanje broj teških krađa za 17 odsto, krađu vozila za 18 odsto, razbojništvo za 23 odsto i posebno istakao da ove godine nijedno dete nije stradalo u zoni škola u saobraćajnim nezgodama.

„Ono što je jedan od naših najvažnijih rezultata, to je zaplena narkotika. Ova godina svakako će biti zapamćena po rekordnoj zapleni. Zaplenjeno je 7,2 tone različitih narkotika i to je zaista nezabeleženi rezultat do sada u Republici Srbiji“, naveo je Stefanović i dodao da je 820 osoba uhapšeno i zadržano zbog narkotika.

On je istakao da su tokom ove godine procesuirane 24 organizovane kriminalne grupe.

„Učestvovali smo i u devet međunarodnih akcija razbijanja kriminalnih grupa koje su krijumčarile narkotike. U ovim akcijama zaplenjeno je 1,9 tona kokaina i oko 140 kilograma marihuane“, istakao je ministar i dodao da je Uprava kriminalističke policije i juče zaplenila šest i po kilograma heroina i uhapsila tri osobe, državljane Severne Makedonije.

Ministar je naglasio i da je jedan od najvažnijih rezultata očuvanje stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije, kao i sprečavanje ulaska takozvanog Kosova u Interpol.

Stefanović je istakao da se Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz podršku Vlade i predsednika Republike Srbije, potrudilo da i u ovoj godini unapredi uslove rada pripadnika MUP-a i njihov materijalni položaj i naglasio da su im u 2019. godini dva puta povećane plate.

„Mnogo truda i rada uloženo je da se nabavi nova oprema, tehnika i uniforme, kao i u sređivanje objekata Ministarstva. Ove godine završili smo rekonstrukciju i izgradnju osam objekata. Sada imamo nove policijske stanice u Aleksandrovcu i Osečini i nove savremeno opremljene prostorije u policijskim upravama u Čačku, Šapcu i Užicu. Takođe, u nove objekte uselili su se saobraćajni policajci u Nišu i Vranju. Ono što moram posebno da naglasim je nova baza Žandarmerije u Aleksincu, koja se prostire na 17 hektara i ima oko 4.300 kvadrata“, rekao je ministar.

On je istakao i da je tokom ove godine pripadnicima MUP-a isporučeno više od 500 novih vozila, od čega je više od polovine namenjeno Sektoru za vanredne situacije.

„Sektor za vanredne situacije dobio je 46 vatrogasno-spasilačkih kamiona, 185 terenskih vozila, 19 kombi vozila i 54 putnička vozila. Ministarstvu unutrašnjih poslova isporučena su i tri helikotera "Erbas H-145", a na proleće naredne godine očekujemo još jedan. Takođe, do 2022. trebalo bi da nam budu isporučena i tri helikoptera tipa "Superpuma", naglasio je Stefanović.

Ministar je podsetio da su vatrogasci-spasioci, koji su u 34.000 intervencija spasili više od 1.300 osoba, dobili 2.350 kompleta intervetnih uniformi, izrađenih u skladu sa najvišim svetskim standardima. Nove uniforme, kako je rekao ministar, dobili su i pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i Uprave granične policije.

Stefanović je naglasio da je samo tokom ove godine, nakon završenog kursa u Centru za osnovnu policijsku obuku, u Ministarstvu zaposleno 1.309 novih policajaca i 326 vatrogasaca-spasilaca.

„Ono na šta sam posebno ponosan je činjenica da smo zaposlili i 215 supružnika i dece poginulih i ranjenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Hoćemo da pokažemo da te ljude nismo zaboravili. Svaki od članova porodica poginulih i teško stradalih policajaca uvek će imati svoj dom i svoju kuću u Ministarstvu unutrašnjih poslova“, rekao je ministar.

Prezentacija rezultata rada pripadnika MUP-a održana je ispred Palate „Srbija“, gde su bila izložena nova vozila i helikopteri.