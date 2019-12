Vučić predstavio program „SRBIJA 2025“ – Teške, ali važne mere za Srbiju! Prosečna plata 2025. biće 900 evra, penzije oko 440!

Plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih pet godina danas su predstavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Još 2014. godine sedeo sam sa Dačićem, Markovićem, Krkobabićem i kao da smo sebi držali opelo gledajući u kakvoj situaciji se Srbija nalazila tada, pre svega u lošoj finansijoskoj situaciji. Prošlo je pet godina od tada, za to vreme promenili smo lice zemlje. Ona je danas uspešna zemlja. Uspeli smo da budemo među najboljima – rekao je predsednik Vučić.

Vučić je dodao da su plate i penzije morale da se smanjuju, ali da, kako objašnajva nakon ozbiljnih reformi, korz koje je zemlja prošla, sada može da se očekuje boljitak.

- Daću vam dva podatka, Srbija će završiti godinu sa rastom 4 odsto! Prema podacima, nivo investicija u Srbiji je za 9 posto već nego prethodnih godina. Na kraju 2025. godine prosečna plata u Srbiji biće 900 evra, a penzije će biti oko 440 evra - kazao je Vučić.

"Država planira da pomaže mladima"

Vučić je kazao da je za pomoć mladim bračnim parovima namenjeno, pored svih redovnih davanja iz budžeta, 500 miliona evra, jer je za državu trenutno najvažnija borba za mlade ljude u Srbiji.

- Novac smo odvajali po oblastima. Važni su nam mladi ljudi, mladi bračni parovi koji treba da budu samostalni i formiraju svoje porodice. Radićemo posebne programe za mlade bračne parove, 500 miliona evra ćemo da izdvojimo za njih. Tražićmo minimlano učešće, da bi se pokazala zainteresovanost. Subvencionisaćemo vrtiće, vantelsnu oplodnju, radićemo na zaštiti, prevenciji dece obolele od autizma i pomoć majkama. Ukupno 700 miliona evra. Ceo sistem države radi na tome – kazao je on.

Predsednik Vučić najvio je i nove puteve u Srbiji.

- 5 milijardi i 78 miliona uložićemo u putnu infrastrukturu. Brza saobraćajnica je od izuztetnog značaja, nova magistrala koja će spajati severozapadni sa sveveroistočnim delom. Uradićemo Beograd-Zrenjanin autoput, kao i Novo Sad – Zrenjanin. Za tri godine završićemo Čačak, Kraljevo, Kruševac, Čićevać, Pojate, ali i Kragujevac, Mrčajevci. Uradili smo i put Surčin – Obenovac – Ub – Ljig – Čačak. Idemo pravac prema Kotonamu i drugi pravac iz Požege na Arilje do Ivanjice preko Sjednice i Novog Pazara do Duge poljane – kazao je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će veliki novac biti uložen u sportsku infrastrukturu u narednom periodu, jer je to povezano sa turizmom. To je ilustrovao primerom da pomoć u izgradnji košarkaških i fudbalskih terena na Divčibarama znači da se pomoglo i značajnom povećanju broja turista na toj planini. Vučić je, među projektima čija realizacija sledi u narednom periodu, nabrojao nacionalni stadion u Beogradu, gradske stadione u Subotici, Leskovcu, Zaječaru, Kraljevu, Loznici, Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru. Posebno je, kaže, ponosan, što će novac biti izdvojen za dvoranu Sportskog društva Radnički sa Vračara. Takođe, biće izgradnjena multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku, Nacionalni odbojkaški centar, Atletski centar Chuprija, kompleks bazena u Vrnjačkoj banji, Košarkaški nacionalni trening centar, sportski centar Karataš, streljana u Boru...

- Ovo je ogromna šansa i jedan od najvećih zadataka pred nama. Nešto manje od 14 milijardi evra treba da uložimo u ove projekte koji će se finansirati iz budžeta kao i iz kredita međunarodnih institucija – kazala je premijerka Brnabić.

Predsednik Vučić rekao je danas, prezentujući program "Srbija 2025", da će Kancelarija za Kosovo i Metohiju dobiti dodatnih 150 miliona evra. Ta dodatna sredstva, kako je objasnio, namenjena su infrastrukturnim projektima. - Radićemo svuda gde možemo, i to ne samo na severu, već i južno od Ibra - u Gračanici, Ranilugu, Klokotu, Pasjanu, ali I Sstrpcu, Sirinićkoj Zzupi, na celom KiM gde god žive Srbi - kazao je on. Vučić je najavio i dodatnih 100 miliona eva za saradnju sa Republikom Srpskom. - Naša je obaveza da, zbog nešto lakše situacije, mnogo većeg nivoa investicija koje imamo, pomognemo RS njenim povezivanjem sa maticom, ne ugrožavajući teritorijalni integritet BiH - rekao je on.

Dodatnih 500 miliona evra za energetiku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, prilikom prezentacije programa "Srbija 2025", dodatnih 500 miliona evra za ulaganje u oblasti energetike.

- Kada se pogleda samo cifra, to deluje malo, ali ne i kada se zna sa koliko novca raspolažu javna preduzeća - rekao je on.Vučić je kazao da će taj dodatni novac biti upotrebljen pre svega za dodatne kapacitete skladištenja gasa, za izgradnju novog bloka termoelektrane Kolubara B u Kaleniću, ali i brojne druge prioritetne projekte u izgradnji gasne mreže.

Biće "ljudskog faktora",ali ćemo realizovati Srbija 2025

Vučić ne isključuje probleme u sprovođenju programa Srbija 2025. zbog "ljudskog faktora", kao i kod ostalih velikih projekata, ali će plan, kaže, biti sproveden.

Vučić je rekao da je, na primer, bilo puno problema u Grdelici gde se pravio Koridor 10, uz mnogo dodatnih odštetnih zahteva (klejmova), zatim na izgradnji istočnog kraka Koridora 10, posebno kod Proseka i Bancareva, te i u mnogim drugim projektima, što je zajedno sa vladom morao svakodnevno da resava.

"Kada pitate jednu bolnicu na istoku Srbije koliko zavoja imaju, vakcina, lekova i slično, kažu da ne znaju, jer ne vode materijalno knjigovodstvo", napomenuo je Vučić i dodao da im država kupuje sredstva, a da oni ne znaju koliko su potrošili."Imamo 500 takvih stvari na dnevnom nivou", kazao je Vučić.

BRNABIĆ: Srbija je danas fundamentalno drugačija zemlja

Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se na počektu i rekla da je aktuelna Vlada Srbije ponosna na dosadašnje rezultate koji su postignuti, ali kako je naglasila, to nije moguće bez građana Srbije.

- Srbija je danas fundamentalno drugačija zemlja. Danas smo finansijski ekonoimski i politčki stabilna zemlja. Prvi put jednocifrena nezaposlenost. Prosečna neto plata nešto visa od 500 evra. Plate i penzije gde se kontinurano povećavaju. Ovo treba da bude na ponos svim građanima jer smo ovo uspeli zajendo da uradimo – kazala je premijerka Brnabić, isitčući da prosečna stopa rasta od 4 odsto jeste misaona imenica, kaže ona, za Srbiju od pre 7 godina.

"Hteli da odu ružne slike u svet, nisu pomogli Srbima u Crnoj Gori"

Vučić je izjavio je da su oni koji su izazvali incident u srpskom parlamentu hteli da iz Srbije odu ružne slike u svet, a Srbima u Crnoj Gori nisu pomogli, naprotiv. "Šsta se dogodilo u Srbiji (u skupštini juče)? Baš ništa. Hteli su samo da isprobaju da li mogu u budućnosti da prave takve gluposti. Ccuj, oni bi da zauzimaju nešto. Koristio sam blage reči. To što su uradili pokazuje neogovornost i koliko loše žele Srbiji. Hteli bi da ružne slike iz Srbije odu u svet", poručio je Vučić. Kaže da ti "ljotićevci" ne žele da pomognu ni srpskom narodu u CG, niti SPC, već da su tako direktno odmagali srpskom narodu. "To svaki Srbin u Crnoj Gori zna", rekao je Vučić i istakao da je za razliku od toga potrebna ozbiljna reakcija i pomoć, znanje, politička i diplomatska reakcija, u skladu sa međunarodnim pravom. Za razliku od toga, kod nas se pojave, kako je rekao, budale koje će da reaguju kao 2004. i 2008. godine i tako povećaju popularnost Milu Djukanoviću i odmognu Srbiji i SPC. Vučić je naglasio da je u Crnoj Gori reč o ogromnoj i važnoj temi za srpski narod. "A u Srbiji ste imali incident zato što je neko ko bojkotuje skupštinu, prima platu od građana, a ne radi svoj posao i svaki dan jede ćevapčiće u skupštinskom restoranu, rešio da izazove incident i to bez ikakvog razloga", dodao je Vučić. Naglasio je da ti ljudi nemaju šta drugo da rade, pošto nemaju ni 10 odsto podrške građana i da zato mogu samo incidentima da budu vidljivi. "Najveću grešku napravili su ljudi iz SNS i dozvolili maloj fašističkoj grupi da bude vidljiva, umesto da im se ne odgovara uopšte", rekao je Vučić i istakao da može da razume ljude koji su reagovali emocionalno i ljudski, pošto bi svaki normalan čovek reagovao, ali da toj "fašističkoj grupi" ne može ništa da se objasni. Vučić dodaje da kada bi oni došli na vlast da bi vratili zemlju u prošlost i da bi onda imali kandidate na izborima kao u Hrvatskoj, koji se hvali pozdravom "Za dom spremni". Na pitanje novinara da li su se dešavanja u skupštini Republike Srpske, pa i skupštini Crne Gore, prelila juče i na parlament u Srbiji, Vucić je rekao da nije teoretičar zavere da u svemu vidim sličnost, te da je u Srpskoj došlo do međustranačkog sukoba da li neko nosi NATO zastavice ili ne, dok su u Crnoj Gori, kako je istakao, postojali veoma ozbiljni razlozi za političko trvenje, ali ne i za fizički sukob.