Rajić za Pink: Boško Obradović je udarna pesnica Saveza za Srbiju, a mozak te operacije je Dragan Đilas! (VIDEO)

Predrag Rajić, iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da gotujući na TV Pink, kako Boško Obradović gaji ekstremno desne političke stavove, ne veruje u demokratske procese, a njegov upad ne sednicu u Skupštini Srbije kontinuitet njegove politike .

- On samo što još nije ubio nekoga. On je do sada spaljjivao knjige zajendo sa svojim saradnicima iz Saveza za Srbiju, odnosno svi oni zajendo su u tome učestvovali, pa su onda pokušali da upadnu u gradsku skupštinu Beograda, pa su maltretirali zaposlene tamo, pa su upali u zgradu Javnog servisa Srbije, sa sve mortornim testerama - rekao je Rajić.

On je ukazao kako ovi isti ljudi iz Saveza za Srbiju sada pokušavaju da naprave pometnju u, kako kaže, ''hramu srpske demokratije.'

- Pokazali su da to za njih nije hram srpske demokratije onog momenta kad su državnim barjakom pokušali da razvale vrata na ulazu u Narodnu Skupštinu, što je mimo svakog poimanja patriotizma - rekao je Rajić.

Naglasio je kako je Boško Obradović udarna pesnica Saveza za Srbiju, a da je mozak te operacija Dragan Đilas

- Boško Obradović je neko ko gaji ekstremno desne političke stavove, koji ne veruje uopšte u demokratske procese. Njegov politički uzor je Dimitrije Ljotić koji je bio totalitarac i čija je ideologija bila izdajnička - naveo je Rajić i dodao kako je Ljotić bio nacista i da je on pomagao nacistima da streljaju đake u Kragujevcu.

Boško Obradović je svestan da na izborima ne može da uradi ništa politički, i svestan je toga kakva je njegova podrška dodao je još Rajić.

- Njega je frustrirlao to što on iz izbora u izbore ne prelazi izborni cenzus. U tri ciklusa nije prešao izborni cenzus, pa je onda ušao u neke koalicije prkeo kojih je u Parlamentu. Smaostlano nikada to nije mogao - naglasio je Rajić.

Kako je on objasnio jučerašnje ponašanje Obradovića i upad u Narodnu Skupštinu nije politički performans.

- Tamo je izašao da vređa predsednika ove zemlje, prekinuo sednicu, nije se javio za reč. Mimo protokola, mimi poslovnika, mimo bilo kakvog pravila. To nema veze sa političkim performanskom. Zna se gde se vrši poitički performans - ukazao je Rajić i dodao da se to ne radi nanošenjem fizičkih povreda.

Rajić je naglasio da nasilje ne sme da bude nigde, a pogotovo ne u Narodno Skupštini.