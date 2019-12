VUČIĆ NAKON SEDNICE GLAVNOG ODBORA SNS – Neću se kandidovati za novog predsednika stranke! Na Vidovdan smena vrha partije, mladi su naša budućnost

View this post on Instagram

Важно је да се подмлади странка и да се донесе нова енергија. @sns_srbija никад неће бити тајкунска и бизнис странка, то ће бити странка поштеног народа, странка младих људи који желе будућност у својој земљи, који желе да помогну #Srbija. #SNS #mladi #buducnostSrbije